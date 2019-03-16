“Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar”ın başarıları ödülle taçlandı Enerji Bakanlığı’ndan Dr. Selda Günsel’e “İş Dünyası” ödülü... Shell Küresel Ar-Ge ve Ticari Teknolojiler Başkan Yardımcısı Dr. Selda Günsel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar’ ödül programı kapsamında ‘İş Dünyası’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Tören, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleri ile 14 Mart Perşembe günü İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti.

Shell Küresel Ar-Ge ve Ticari Teknolojiler Başkan Yardımcısı Dr. Selda Günsel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” ödül programı kapsamında “İş Dünyası” kategorisinde sektöre sunduğu katkıdan dolayı ödüle layık görüldü.Dr. Selda Günsel ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın elinden aldı.



“Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” ödül programı, kadınların enerji ve maden sektörlerine olan katkısını artırmayı, bu alanlarda başarılara imza atan kadın profesyonellere dikkat çekerek, toplumsal farkındalık uyandırmayı hedefleniyor. Dr. Selda Günsel, enerji verimliliği, yenilikçi ve sürdürülebilir yakıtlar, madeni yağlar ve kimya teknolojileri alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.



Dr. Selda Günsel, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Enerji tarihin ilk çağlarından günümüze kadar medeniyetlerin ilerlemesine, yaşam kalitemizin artmasına, bilim ve teknolojinin ilerlemesine yol açan çok önemli bir kaynak. Ben de iş hayatım boyunca enerji sektöründe hizmet verebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ayrıca çalışma ortamında fırsat eşitliğine, kadının gücüne ve enerjisine inanan bir şirkette çalışmaktan da çok mutluyum. Bu konuya ülkeler açısından baktığımızda, kadınları iş hayatına dahil eden ülkelerin, daha istikrarlı ve daha dengeli bir büyüme içinde olduklarını görüyoruz. Ülkemizde de enerjinin bütün alanlarında kadınların çok etkin bir rol aldığını görmek benim için çok sevindirici. ‘Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar’ ödül programı ise ülkemizde kadınlara ve bu alana olan inancımızı pekiştiriyor. Bu özel gecede, bu özel ödülü almak benim için hem de çok gurur verici. Beni bu özel ödüle layık gören değerli jüriye, beni her zaman destekleyen şirketim Shell’e, aileme ve bana enerji veren kızlarıma teşekkür ediyorum.”



Selda Günsel kimdir?



İstanbul doğumlu Dr. Selda Günsel, ortaokul ve lise eğitimini Kadıköy Maarif Koleji’ndetamamladıktan sonra, 1981 yılında “birincilik derecesi” ile İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora derecesini Pennsylvania State Ünivesitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden aldı. Dr. Selda Günsel, ayrıca Birleşik Krallık’daki Imperial College’da araştırma görevlerinde bulundu. Kendisi araştırma konularında yayınladığı geniş literatürün yanı sıra çeşitli patentlerin de sahibidir.

Profesyonel iş hayatına 1986 yılında ABD’de Pennzoil Şirketi’nde araştırma mühendisi olarak başlayan Günsel, çeşitli yöneticilik görevlerinin ardından 1999 yılında Pennzoil-Quaker State Şirketi’nde Teknoloji Gelişiminden Sorumlu Direktör ve ardından Teknoloji ve İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı görevlerine atandı. 2002 yılında Shell, Pennzoil Şirketi’ni satın aldı ve Günsel, bu dönüşümü yöneten ekipte önemli bir rol üstlendi.



2002 yılından bu yana Shell Madeni Yağlar Teknolojisi Genel Müdürlüğü, Stratejik Global Ar-Ge Genel Müdürlüğü, Akaryakıtlar ve B2B Teknolojisinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Global Ticari Faaliyetler Bölümü Teknoloji Başkan Yardımcılığı olmak üzere üst düzey pozisyonlarda görev aldı. Bu görevi sırasında,Çin’de ilk Shell Teknoloji Merkezini de kurdu. 2016 yılında Shell Küresel Madeni Yağlar Tedarik Zinciri Ürün ve Kalite Genel Müdürü olarak atandı. Ocak 2018’den bu yana Shell Küresel Ar-Ge ve Ticari Teknolojiler Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.



Dr. Selda Günsel, 2017 yılında dünyanın en seçkin akademilerinden biri olan ve yeni üyelerini ancak 2000’i aşkın mevcut üyesinin seçimiyle kabul eden ABD Mühendislik Akademisi’ne (NAE) üye oldu. Dr. Günsel, karbon salımlarını azaltarak küresel enerji talebini karşılamak için üstün yakıt ve madeni yağlar geliştirip üretmedeki liderliği ve mühendisliğe yaptığı katkıları dolayısıyla Akademi’ye kabul edildi.