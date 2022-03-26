TÜRKONFED de yeni başkan belli oldu

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın ardından konfederasyonun Yönetim Kurulu Üyesi olan Süleyman Sönmez’in görevi devralacağı belirtiliyor. TÜRKONFED Başkanı ve ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise 29 Mart’taki Genel Kurul’da TÜSİAD başkanlığını Simone Kaslowski’den devralacak.

Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) bu ayın sonunda gerçekleşecek seçimli genel kurulunda TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanlığı’na dair bayrağı Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Sönmez eline alıyor. TÜSİAD kanadında ise Murat Özyeğin ve Şükrü Ünlütürk’ün isimleri başkanlık için konuşulurken, TÜSİAD yönetiminde üzerinde uzlaşılan isim TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan oldu.

TÜRKONFED’de 2015-2018 yılları arasında yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapan Sönmez, 2018-2021 yılları arasında yeniden TÜRKONFED yönetim kurulunda yer aldı. Aile şirketleri olan Sönmez Tekstil’de iş yaşamına başlayan Sönmez, 1992 yılında Almanya’da kurduğu Sönmez Textil GMBH ile uluslararası alanda da iş hayatına devam etti. Aynı zamanda Süleyman Sönmez STS Group Yapı Sistemleri Ltd. Şti.’yi kurdu.

1999-2002 döneminde Adana Genç İşadamları Derneği (AGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2002 döneminde Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Başkan Vekilliği, 2011 yılında Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Sönmez; 2013 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiği Adana Golf Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVASİFED) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2013 yılı seçimlerinde inşaat grubunun temsilcisi olarak Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclisi’ne giren Sönmez, aynı zamanda Güney Eğitim Vakfı, Adana Güçbirliği Vakfı, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Adana Kent Konseyi (Kurucu Üye) gibi birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev yapıyor.