TÜRKONFED'de yeni yönetimden 5K vizyonu

Üyesi olan 29 federasyon ve 235 dernek ile bölgesel ve sektörel iş dünyası örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun, (TÜRKONFED) İstanbul’da gerçekleştirilen 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Orhan Turan seçildi. Genel Kurul’da yeni Yönetim Kurulu Üyeleri de belirlenirken, bir önceki döneme göre yönetimdeki kadın üye sayısı yüzde 100 artarak, ağırlığını yüzde 23’e yükseltti.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Ünlütürk’ün ev sahipliği yaptığı 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in yanı sıra Konfederasyon üyeleri katıldı.



ŞÜKRÜ ÜNLÜTÜRK: 40 BİNİ AŞKIN ÜYE ŞİRKETE ULAŞTIK



Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Ünlütürk, TÜRKONFED’in 25 yıldır Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve sosyal konularına eğildiğini belirterek, “Göreve geldiğimizde bölgesel ve sektörel olmak üzere 22 federasyon, 150 dernek ve 30 bin şirketin üye olduğu TÜRKONFED’e, bugün 29 federasyon, 235 dernek ve 40 bini aşkın şirket üye. Üç yılda 200’ün üzerinde geniş katılımlı etkinlik düzenledik, dokuz araştırma raporu ile KOBİ’lerimizin ve ülke ekonomisinin sorunlarına çözüm önerileri, yapıcı bakış açıları getirdik. TÜRKONFED International üye yapımızı genişleterek, 20 ülkedeki 13 derneğimizle iş dünyasının sesi olmaya gayret ettik” dedi.

İçeride ve dışarıda pek çok sorunla aynı anda mücadele ederken, seçim ortamına girilen bu süreçte, ülkenin huzuru, refahı ve kalkınması için herkese tarihi sorumluluklar düştüğünü kaydeden Ünlütürk, şöyle devam etti: “Seçimler demokrasinin en önemli unsurlarından biridir ancak bilindiği üzere tek başına yeterli değildir. Seçim sürecinin özgür, demokratik ve adil bir atmosferde gerçekleşmesi, toplumsal uzlaşma açısından son derece önemli. Demokrasinin alanının genişletildiği, hukuk devletinin, adil ve bağımsız yargı sisteminin hiçbir tereddüde izin vermeyecek biçimde tesis edildiği, fikir, ifade, medya ve internet özgürlüğünün tartışılmadığı, tüm vatandaşların özgürlükler, inançlar, kültürel değerler, eğitim ve iş olanakları açısından eşit olduğu bir Türkiye, tüm sorunlarını aşabilecek güçtedir. Adil rekabet ortamının sağlandığı, kadın erkek cinsiyet eşitliğini her alanda sağlamış, kadınlarımızın, işgücüne ve hayatın her alanına etkin katılımını sağlamış bir Türkiye, tüm sorunlarını aşabilecek güçtedir. Olağan üstü hal döneminin sona erdiği, güvenlik-özgürlükler dengesini gözeten, ayrıştıran - kutuplaştıran değil, birleştiren bir siyaset dilinin tercih edildiği, bütün ülkemizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bir Türkiye, tüm sorunlarını aşabilecek güçtedir. Gelişmiş bir ekonomi, ancak gelişmiş bir demokrasi ile mümkündür.”



EROL BİLECİK: SEÇİM SONRASI REFORMLARA ODAKLANILMALI



Toplantıda konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise, seçim sürecinin özgür, demokratik ve adil bir ortamda gerçekleşmesini temenni ettiklerini belirterek, “İlk defa yeni anayasal çerçevede ve OHAL ortamında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin güven, hukuk, adil koşullar ile düşünce özgürlüğü ortamı içinde gerçekleşmesi için devletimize ve tüm siyasi partilerimize büyük sorumluluk düşüyor. Seçimin ardından ülkemizi demokratik, ekonomik ve sosyal alanlarda güçlendirecek reformlara odaklanılmasını talep ediyoruz. Ekonominin tedavisi, yapısal reformlara bağlıdır. Tedavide günler değil, emin olun saatlerin bile önemi vardır. Reformları tamamlayan, demokrasi ve özgürlükler ülkesi olarak güçlenen bir Türkiye, dünyada yüksek siyasi etki ve ekonomik rekabet gücüne sahip olacaktır. Küresel rekabette yerinde saymak gibi bir durum yoktur. Seçim sürecinin getirdiği rekabet ortamı içinde, toplumsal kutuplaşmanın keskinleşmemesi için, üslupların karşılıklı saygı ve hoşgörüyü esas almasını diliyoruz. Zor zamanlar geliyor, geçiyor. Özellikle böyle dönemlerde, herkesin daha pozitif olmasına ihtiyacımız var. Birlik, beraberlik içinde, konuşup anlaşmayı başarırsak, Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur. Sakin, uzlaşmacı ve huzurlu bir ortamda her sorunumuzun üstesinden gelebiliriz” diye konuştu.

TÜRKONFED’de başkanlık bayrağını devralan Orhan Turan ise Genel Kurul’un sonunda yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Bizler, TÜRKONFED’i oluşturan her bir sivil toplum gönüllüsü, gücümüzü aldığımız temel ilkenin; bağımsızlık ve gönüllülük esaslı yapımız olduğunun bilincindeyiz. Bizler, asıl potansiyelimizin, birlikte çalışarak üretmekten, bizi “biz” yapan temel değerlere bağlı kalmak ve geleceğe taşımaktan geçtiğini biliyoruz. TÜRKONFED’in en önemli başarısının Türkiye’nin farklı bölgelerinden sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası örgütlerini yani SİAD’ları konfederasyon çatısı altında “biz” olma bilinciyle bir araya getirmesinden kaynaklanmaktadır.”

Önümüzdeki dönemde odaklanacakları “5K” vizyonu ile katma değer yaratacaklarının altını da çizen Turan, “5K vizyonuyla Kurumsal, Küresel, Kapsayıcı bir TÜRKONFED geliştireceğiz, Konfederasyonumuzun KOBİ ve Kadın konusundaki öncü rolünü de artıracağız” diye konuştu. 5K vizyonunun yapı taşları hakkında bilgi veren Turan, şöyle devam etti: “Kurumsal çünkü işletmelerimizi, derneklerimizi, federasyonlarımızı ve ülkemizin ekonomik, demokratik kurumlarını, kurumsal yapılarla desteklersek gelişme, verimlilik ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayabiliriz. Küresel rekabet gücü çünkü günümüzde artık sadece ülkeler değil, kentler, sektörler ve şirketler küresel rekabetçilik liginde yarışıyor. Kapsayıcılık çünkü bu hedefler doğrultusunda siyasetten ekonomiye, toplumsal hayatımızı zenginleştiren tüm renklere ve seslere eşit mesafede, uzlaştıran, katılımcı, çözümün bir parçası olarak katma değer yaratmak istiyoruz. Avrupa KOBİ Birliği’nin Türkiye’den kabul edilen tek üyesi olan TÜRKONFED, KOBİ’lerin sorunlarını uluslararası platformlarda da kurumsal, küresel ve kapsayıcı bir yaklaşımla sürdürecek. Kadın çünkü güçlü toplum, güçlü ekonomi ve güçlü demokrasiye giden yolun, kadının hayatın tüm alanlarına aktif katılımından geçtiği bilinmeli. Kadınların karar alma mekanizmalarına etkin katılımı için mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olarak yönetim kurulumuzda kadın temsiliyetini yüzde 100 artırarak, yönetimde yüzde 23’lik bir kadın temsiliyet oranı sağlayarak, küçük ama anlamlı bir ilk adım attığımızı ifade etmek isterim. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Bu noktada atılan ilk adımı hızlandırıp, temsiliyeti genişletirken, ekonomiden siyasete hayatın her alanına kadınların etkin katılımını artıracağız.”

Seçimlerin hemen ardından ekonomik reform odaklı gündeme geri dönülmesinin önemli olduğunun altını çizen TÜRKONFED Başkanı Turan, “Güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü KOBİ, güçlü ekonomi, güçlü demokrasi, güçlü ve lider bir Türkiye ancak sektör, şirket ve KOBİ’lere dokunmak, sorunlarına çözümler üretmek, kapasiteleri ile nitelikli insan kaynağı altyapılarını güçlendirmek, yüksek teknolojili, yüksek katma değerli üretim modeli ile mümkün. Bu nedenle seçimlerin ardından yapısal ve ekonomik reform odaklı gündemimize geri dönmeli; huzur, refah ve kalkınma için değer yaratmalıyız” diye konuştu.



TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan kimdir?



ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı’nı tamamlayan Orhan Turan, iş hayatı boyunca sivil toplum örgütlerinde görev almaya büyük önem verdi. Bu kapsamda Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Bugüne kadar birçok STK’da aktif rol alan Turan, halen TÜSİAD’da Denetleme Kurulu Başkanlığı, TÜRKONFED’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşlarında 26 yıldır aktif görev alan Turan, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü seviyesinde dersler verdi.