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TÜRKTOB'da başkan Savaş Akcan oldu

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulunun 11 Mart 2022 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Savaş Akcan seçildi.

TÜRKTOB'da başkan Savaş Akcan oldu

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulunun 11 Mart 2022 tarihinde yapılan toplantısında Dr. Vehbi Eser’in vefat etmesiyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine TÜRKTOB bir önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı, mevcut Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan oy birliği ile seçildi

Savaş Akcan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olmasıyla boşalan TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ise Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Selami Yazar oy birliğiyle seçildi.

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Hacıoğlu yine oy birliği ile alınan kararla TÜRKTOB Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği görevini yürütmeye devam edecektir.  

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Anahtar Kelimeler:
Savaş AkcanTÜRKTOBBİSABDr. Vehbi Eser
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