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TÜRMOB’dan beyan ve ödeme tarihlerinin uzatılması talebi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkan Masis Yontan, Ağustos ayı beyan ve ödeme tarihlerinin ileri bir tarihe alınmasını istedi.

TÜRMOB’dan beyan ve ödeme tarihlerinin uzatılması talebi

Ağustos ayının 4. haftasına denk gelen Kurban Bayramı sebebi ile muhasebecilerin beyannamelerini hazırlamalarının güç olacağını dile getiren TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan, Vergi Usul ve Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca  beyan ve ödeme tarihlerinin mühlet verme süresi kullanılarak ileri bir tarihe alınmasının  meslek mensupları, mükellefler ve başkanlık açısından yerinde bir değerlendirme olacağını vurguladı.

Taleplerini Hazine ve Maliye Bakanlığına üyeler adına bildiren TÜRMOB Genel Başkan Masis Yontan’ın, taleplerinin nedenlerini ise şöyle açıkladı:

Bildiğiniz üzere 2018 yılında Kurban bayramı dolayısıyla, Ağustos ayının 4. Haftası mesai yapılmayacaktır. Kurban bayramı dolayısıyla meslek mensuplarının anılan tarihlerde beyannameleri hazırlamaları oldukça güç olduğu gibi bu tarihlerde iş yerlerinin kapalı olması sebebi ile mükelleflerden beyannameye esas evrak ve belgelerinin temin edilmesi de mümkün değildir. Kurban bayramı dönüşü ilk mesai gününün 27/08/2018 olması gerek beyanlarda gerekse ödemelerde tüm yurt çapında büyük bir sorun yaşanmasına sebebiyet verecektir. Nitekim birliğimize bu konuda şimdiden çok sayıda talep gelmiştir.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında, Vergi Usul Kanunu’nun 17. Maddesi uyarınca beyan ve ödeme tarihlerinin mühlet verme müessesesi kullanılarak ileri bir tarihe alınmasının gerek meslek mensupları, gerek mükellefler, gerekse başkanlığınız açısından son derece yerinde olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
 

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Masis YontanTÜRMOB
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