TURYİD'den Turizm Bakanı Ersoy'a tebrik mesajı

TURYİD (Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği) Başkanı Kaya Demirer Turizm Bakanı Ersoy’a tebrik mesajı yayımladı. Kaya Demirer, “Yakın geçmişe kadar özel sektörde, turizm alanında yaptığı yatırımlar ve sıkıntılı dönemlerde turizme kattığı ivmeyi, hızlı adaptasyon hamlelerini saygı ile takip ettiğimiz Sayın Ersoy’un bugün Turizmin direksiyonunun başına geçmesi yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemin Türkiye’nin önümüzdeki dönem hızlı ve başarılı adımları atmasında ne kadar isabetli bir karar olduğunu da ortaya koymuştur” dedi.



TURYİD (Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği) Başkanı Kaya Demirer tebrik mesajına şu şekilde devam etti:





. Başkanımız liderliğinde, ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak ana kadrolar belirlendi. Yeni kabine ile uyumlu ve daha da yüksek bir motivasyonla çalışarak kamu-özel sektör işbirliğinde hem Türkiye ekonomisinde hem de turizmde yeni bir atılım döneminin başlatılacağına gönülden inanıyoruz.







. Bakanımızın görevi devir alma esnasında verdiği ilk mesaj olarak yeni dönemde öncelikli sektörün turizm olacağını dile getirmesi, “Bu dönemde hedefimiz sadece kişi sayısını arttırmak değil,Özellikle Türkiye’ye seyahat eden, nitelikli turist dediğimiz, gelir grubu yüksek turistleri de hedefleyeceğiz.” sözleri Türkiye’de Gastronomi turizminin öncüsü olan TURYİD olarak bizleri ziyadesi ile memnun etmekte ve heyecanlandırmaktadır.



.Turizmde 2016 yılında yaşanan zorlu sürecin ardından 2018 yılında turist sayısında görülen artışın sağlanan huzur ortamı ile artacağına inancımız sonsuzdur. TURYİD olarak ülkemizi ziyaret eden turistlerin 2023 hedefleri çerçevesinde niteliklerinin artması ve kişi başı harcamanın hedeflenen 1.000 Usd rakamının üstüne çıkmasını turizm çeşitlendirilmesinde Gastronomi Turizminin katkısı ile sağlanabileceğine inanan Derneğimiz bu yönde çalışmalarına büyük özveri ile devam etmektedir.







.Konaklama haricinde de nitelikli turiste daha cok döviz bıraktıracak turizm çeşitlerine yoğunlaşacağız!’’ yaklaşımı TURYİD’in gelecek vizyonu ile tam olarak örtüşmektedir.



.Turizm dünyasının ayrılmaz bir parçası olan yeme-içme sektörünün temsilcileri olarak, her zaman istikrarla büyüyen ülkemize bir öncü STK olarak her türlü katkı ve desteği vermekten yana olduk.



.Belirsizlik ortamının kalkması ile ekonomide ve turizm sektöründe canlılığın artacağı şüphesizdir. Türkiye ekonomisinin vazgeçilmezi Turizm bu dönemde yapısal reformların hızlandırılması, ekonominin atılacak sağlam adımlar ve kararlar ile düşük enflasyon, dengeli kur rejimine ulaşması ana gündem maddesi olacağına inanıyoruz.



.Sektörümüzün gelir ve kültür düzeyi yüksek, ülkesinin kanaat önderlerini de barındıran nitelikli turistler ile büyümesi, ve başta gastronomi ve tarih ile turizmin arz ve talebini oluşturan toplumlar arası kültür alışverişinin gelişmesi için Turyid olarak elimizden gelen tüm katkıyı sunacağız.



.Başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy olmak üzere yeni kabinede görev alan tüm değerli Bakanlarımıza başarılar diliyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

