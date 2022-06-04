TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeşil ve dijital dönüşüm vurgusu

2022 yılının ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığını üstlenecek olan Çek Cumhuriyeti’nin iş dünyası temsil kuruluşu Sanayi Konfederasyonu SP ev sahipliğinde gerçekleştirilen BusinessEurope Başkanlar Konseyi kapsamında, Avrupa iş dünyasının temsilcileri Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Síkela ile istişareler gerçekleştirdi.

Çek Cumhuriyeti AB Dönem Başkanlığı döneminde iş dünyası öncelikleri COVID-19 ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonucunda oluşmakta olan yeni dünya düzeni perspektifinden ele alındı. Yeşil ve dijital dönüşüm ihtiyaçları, yeni küresel ve Avrupa enerji sistemi yapılanması, tedarik zincirleri, enflasyon, enerji ve gıda güvenliği konuları tartışıldı. AB’nin ana ekonomik ortaklarıyla eşgüdüm içerisinde ilerlemesi ve ekonomik dirençliliğini artırırken açıklığını koruması gereği vurgulandı.

Avrupa iş dünyası AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Tek Pazar ile uyum dahil olacak şekilde güncellenmesini destekliyor*.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan BusinessEurope zirvesinde ve ikili temaslarda şu mesajları verdi:

“Avrupa ekonomilerinin yeşil ve dijital dönüşüm başarısı savaş sonrası dünya düzeninde belirleyici olacak. Avrupa’da insan odaklı refah düzeni ve sosyal ilerleme için sürecin kapsayıcı bir anlayışla yönetilmesi gerekir. Avrupa düzeyinde geliştirilen politikalara iş dünyası olarak sunduğumuz katkılar günün dinamiklerinin ötesine geçmeli, gelecek odaklı olmalıdır. Büyük bir hızla ilerleyen dönüşüm gündeminde ortak potansiyelimizi zaman kaybetmeden hayata geçirecek ortak adımlar atmalıyız. Temiz enerji geçişi ve bu alanda Avrupa’da sınırlar arası işbirliği hızla geliştirilmelidir. AB-Türkiye arasında iklim işbirliği kapsamında sürdürülen Emisyon Ticareti Sisteminin oluşturulması dahil olmak üzere önemli çalışmalar döngüsel ekonomi, yeşil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarına genişletilmelidir. Türkiye-AB entegrasyon ortaklığının öngörülü anlayışla canlandırılması tüm Avrupa’nın ortak dönüşüm hedeflerine ulaşmasına önemli katkı sağlayacaktır. Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin yeşil ve dijital dönüşüm alanları dahil olmak üzere güncellenmesi en etkili ilerleme zemini olacaktır.”

*Yeşil ve dijital boyut dahil olmak üzere Gümrük Birliği modernizasyonuna ilişkin Avrupa işdünyasının destek ve çağrısı Avrupa İşdünyası Konfederasyonu BusinessEurope çatısı altında farklı tutum belgelerinde teyit edildi. BusinessEurope 1995 yılında AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin oluşturulmasına, 1999 yılında Türkiye’nin AB Konseyi tarafından resmen “aday ülke” olarak tanınmasına, 2004 yılında AB üyelik müzakereleri sürecinin başlatılmasına, Türkiye’de demokratik reform sürecine ve Türkiye’nin Transatlantik ekonomiye dahil edilmesine destek vermiştir.