TÜSİAD Brüksel'e gitti önemli mesajlar verdi

TÜSİAD Yönetim Kurulu 9-11 Kasım tarihlerinde Brüksel’i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında AB Komisyonu, AB Konseyi temsilcileri, Avrupa Parlamenterleri ve Türkiye Cumhuriyeti resmi temsilcileri ile temaslarda bulunuldu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyette Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Kemal Ebiçlioğlu, İrem Oral Kayacık ve B. Can Yücaoğlu yer aldı.

Simone Kaslowski: Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin yeşil ve dijital dönüşüm alanları dahil olmak üzere güncellenmesi Avrupa iş dünyası için öncelikli konudur.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski görüşmelerde şu mesajları verdi:

“Türkiye’nin AB entegrasyon perspektifini korurken geleceği yeni bir yaklaşımla inşa etmeliyiz. Avrupa’nın sürdürülebilir geleceği için entegrasyon odaklı, yapıcı ortaklığımızı yeniden etkinleştirmeli, göç ve ticaret konuları dahil tüm alışveriş ilişkisi modellerinden kaçınmalıyız. Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin yeşil ve dijital dönüşüm alanları dahil olmak üzere güncellenmesi Avrupa iş dünyası için öncelikli konudur. Ortak sorun ve fırsat alanları temelinde şekillenen reform gündemi çözüm ve ilerleme önerilerinin de eşgüdümünü gerektiriyor. Türkiye-AB olumlu siyasi gündemi çağın ruhuna uygun ilerici bir yaklaşım benimsemeli ve hızla uygulamaya alınmalıdır. Sistemlerimizin eşgüdümü esas odak olmalıdır. AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin güncellenmesi öncelikli gündemimizin kapsamlı olarak ele alınmasına imkan verecek ve AB ticaret gündeminin küresel etki alanına da katkı sağlayacaktır.”

AB-Türkiye ilişkilerinde somut yol haritası ele alındı

AB temsilcileri ile AB-Türkiye ilişkilerinde somut yol haritası üzerine istişareler gerçekleştirilen ziyaret kapsamında şu isimler ile görüşmeler yapıldı:

- Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu AB Komiseri Olivér Várhelyi

- AB Dış Eylemler Dairesi - EEAS Genel Sekreteri Stefano Sannino

- AB Konseyi Başkanı Dış Politika Başdanışmanı Simon Mordue

- AB Komisyonu Ekonomi ve Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis’in Kabine Şefi Michael Hager

- Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi, Ticaret Komitesi Başkan Yardımcısı Marie-Pierre Vedrenne

- AP üyesi ve Gümrük Birliği Raportörü Dr. Andrey Kovatchev

- AP üyesi ve Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor

- Slovenya Dönem Başkanlığı temsilcileri.

AB Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Türkiye Cumhuriyeti Belçika Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy ile bir araya gelen TÜSİAD heyeti AB-Türkiye ve Belçika-Türkiye ilişkilerinde gelişmeleri değerlendirerek, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulundu; somut önerileri değerlendirdi. Yeni Güvenlik Tehditlerinden Sorumlu NATO Genel Sekreter Yardımcısı James Appathurai ve NATO Türkiye Daimi Temsilciliği yetkilileri ile bir araya gelen TÜSİAD Heyeti iklim değişikliği ve yeni teknolojiler odaklı inovasyon girişimleri üzerine yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

TÜSİAD’ın temaslarında son olarak kamuoyu ile paylaşılan “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” raporu tanıtıldı.