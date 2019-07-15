Ülker’de miras kavgası başladı

Sabahtan Erhan Öztürk'ün haberi;Ülker Ailesi'nin sahibi olduğu Yıldız Holding, miras kavgası ile gündemde. Merhum iş insanı Sabri Ülker'in kızı Ahsen Özokur'dan olma torunu Ömer Özokur (44) dedesinden kendisine kalan hissenin elinden alındığını öne sürerek dava açtı. Ömer Özokur, dedesinin kendisine de 175 bin adede denk gelen yüzde 3.5'luk Yıldız Holding hissesini bıraktığı iddiasında. Özokur, kendisine ait hissenin adına tescili için önce ihtarname çekti. Murat Ülker ve Yıldız Holding'e hitaben gönderilen ihtarnamelerde sonuç alınamayınca geçen yılın sonunda yargı yoluna gitti. Dava İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açıldı. Özokur'un avukatı, müvekkilinin hissedar olarak tespitine ve kendisine ait hissenin pay defterine kaydedilmesini istedi. Dilekçede, miras yolu ile Özokur'a kalan hissenin akıbetinin belirsiz olduğu kaydedilerek, "Müvekkilin iradesi sakatlanarak bir kısım evrak müvekkile imzalatılmış" denildi.



BEDELİ 2.5 MİLYAR LİRA



Dava dilekçesinde söz konusu hissenin Özokur adına tescil edilmemesi halinde, hisse bedeli olan 2.5 milyar liralık tazminatın ödenmesi talep edildi. Ömer Özokur, ticaret mahkemesinde açtığı davanın geri çekilmesi için baskı gördüğünü öne sürdü. Özokur aralarında annesi Ahsen Özokur ile dayı Murat Ülker'in de olduğu 4 kişi hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Öte yandan Yıldız Holding'ten yapılan açıklamada miras tartışmasına ilişkin olayla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: "Kendisi ailenin değerli bir ferdidir, ancak Aileye ve/veya Yıldız Holding'e ait ya da iştiraki olan şirketlerde herhangi bir temsil, hisse ve imza yetkisi bulunmamaktadır. Kendisi zaman zaman bir takım sağlık sorunları yaşamakta ve tedavi görmektedir. Böyle dönemlerde; bazen anlamsız bazen de kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilebilecek durumlara maruz kalabilmektedir. Sonuç olarak kendisine, ailesine, ailesinin ismine ve itibarına gölge düşerecek ve hatta zarar verecek söylem veya eylemlere girişmektedir.