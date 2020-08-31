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Uluslararası iş güvenliği ödülünü alan ilk banka oldu

Garanti BBVA, Pendik’te bulunan genel müdürlük binasındaki başarılı uygulamalarıyla, iş sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye’den ödül kazanan ilk ve tek banka oldu.

Uluslararası iş güvenliği ödülünü alan ilk banka oldu

Garanti BBVA, British Safety Council tarafından düzenlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında dünyadaki en prestijli ödüllerin başında gelen “Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards)” kapsamında, finans sektöründe Türkiye’den ödül alan ilk ve tek banka oldu. İstanbul Pendik’te bulunan genel müdürlük binasındaki uygulamalarıyla ödül almaya hak kazanan Garanti BBVA, iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bir başarıya imza attı. Bu ödül kapsamında banka, teknik sağlık ve güvenlik önlemlerinin yanı sıra bu konu çerçevesinde üst yönetimin liderliği, acil durum yönetimindeki yetkinlik seviyesi, engelliler gibi kırılgan gruplara ilişkin kurumsal yaklaşım, dinamikleri değişen dünya ve kurum ihtiyaçlarındaki değişim yönetimi olgunluğu, iç ve dış paydaşlarla iletişim ve riskleri değerlendirme yetkinliği gibi bir çok başlıkta kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuldu. 

Ödülle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, “Sağlık ve iş güvenliğine dair standartların gelişmesini destekleyen British Safety Council gibi dünyanın önde gelen bağımsız kuruluşundan ödül kazanmaktan mutluluk duyuyoruz. Başta çalışanlarımız olmak üzere altişverenlerimiz, müşterilerimiz ve toplumun sağlık ve güvenliğini önceliğimiz olarak görüyoruz. Yaşadığımız pandemi sürecinin dinamiklerini de göz önünde bulundurduğumuzda bir şirketin sağlık ve güvenlik konularındaki yetkinliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Ülkemize, paydaşlarımıza ve müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmak için çalıştığımız pandemi sürecinde çalışanlarımız, aileleri ve toplumun sağlık ve güvenliğini ilk sırada tuttuk. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen önlemlere ek olarak pek çok uygulamayı hayata geçirdik

. Bu süreçte İş Sağlığı ve Güvenliği ekibimizin özveriyle uyguladığı takip mekanizmasıyla öncü adımlar atarak çalışanlarımızın sağlığını yakın takip ediyoruz. Bu nedenle her gün tüm çalışanlarımıza bir envanter yollayarak sağlıklarına dair sorular soruyoruz. Koronavisürün yayılma riskini en aza indirmek için dijital kanallarımızın kullanımına da öncelik verdik. 20 yıldan uzun süredir dijitalleşme için yaptığımız yatırımlar ve güçlü teknolojik altyapımızla pandemi sürecini başarıyla yönetiyoruz. Garanti BBVA olarak, sorumlu bankacılık yaklaşımıyla pek çok konuda olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği konusunda da sektörümüze liderlik etmek bizi gururlandırıyor.” dedi. 
 

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