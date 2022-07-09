Ulusoy Un Yükselişte, Türkiye'nin En Büyük 71. Firması Oldu

2021 yılını 9.3 milyar TL satış hasılatıyla kapatan Ulusoy Un, 2021 yılında gerçekleştirdiği 75 milyon 780 bin dolarlık ihracatla TİM tarafından Türkiye’nin en büyük 323. ihracatçı firması olmuştu. Haziran ayında Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilen 50. Yıl Üretim Tesisi’nin 4. ünitesinin de devreye girmesiyle toplamda 2 bin 485 ton/gün kapasiteye ulaşan Ulusoy Un, bu kez Türkiye’nin en büyük 500 firmasının belirlendiği Fortune500 listesinde 71. sırada yer aldı. Türkiye’nin en büyük 71. firması olan Ulusoy Un, aynı listede geçen yıl 75. sırada bulunuyordu. Başarılı bir 2021 yılı geçirerek listede 4 sıra birden yükselen Ulusoy Un, Fortune’un araştırmasına göre borsa şirketleri arasında 33. yer alırken, Türkiye’nin tarımsal, tahıl, süt, et ve su ürünleri firmaları arasında da yine 3.lüğünü korudu. Listede en çok yurt dışına satış yapan 24. firma olan Ulusoy Un, iller sıralamasına göre de Samsun’un en büyük şirketi oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Her sene Fortune500 listesinde, bir önceki seneye göre yükselerek yer almamız, şirketimizin başarılı profilini de belgeliyor. Ulusoy Un olarak halka arz sonrası dönemde yatırımlar noktasında 3 tane önemli hamle gerçekleştirdik. Birincisi Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni kurmuş olduğumuz 50. Yıl Üretim Tesisimiz. 50. Yıl Üretim Tesisimizin son 4.ünitesini de haziran ayında devreye alarak projenin üretim hatları kısmını tamamladık. Böylece 50. Yıl Üretim Tesisimizin üretim kapasitesi 1550 ton/günden 2.085 ton/güne yükseldi. Bu hem şirketimiz hem de ülkemiz için çok önemli ve büyük bir yatırım. Bunun yanı sıra Çorlu’da 400 ton/gün kapasiteli fabrikamızla totalde 2 bin 485 ton/gün üretime kavuştuk. İkinci önemli adım, Çelikli/Kırıkkale, Alaca/Çorum ve Yozgat/Sorgun’daki 3 lisanslı depomuzda 170 bin ton depolama kapasitemizin olması. Üçüncü önemli adım ise Söke A.Ş’nin satın alınmasıydı” şeklinde konuştu.