Umer Haddecilik İşçilerinin Mücadelesi Sürüyor Birleşik Metal İş sendikasına üye oldukları için işverenin önce işten atma daha sonrasında ise yasadışı lokavt saldırısıyla karşı karşıya kalan ve fabrika önünde direnişe başlayan Karabük’te Umer işçilerinin, 19 Temmuz Perşembe günü işe iade davalarında karar duruşması görülecek.



Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, merkez yöneticileri ve şube yönetiminin katılımı ile Karabük’te Umer işçileriyle birlikte basın açıklaması gerçekleştirilecek.



Birleşik Metal İş Sendikası basın açıklamasına çağrı yaptı



Birleşik Metal İş Sendikası yayınladıkları bir bildiri ile basın açıklamasına çağrı yaptı. İşten atılan 38 üyenin hukuki mücadelesinin devam ettiğini, Karabük İş Mahkemesi’nde süren işe iade davalarına sunulan bilirkişi raporu asıl işveren sorumluluğundan kaçan Uyar Çelik patronunun hukuksuzluğunu ortaya koyduğu vurgulanan bildirinin tamamı şu şekilde:



Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu UMER Haddecilik işçileri anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye oldular. Umer işçileri işverenin önce işten atma daha sonrasında ise yasadışı lokavt saldırısıyla karşı karşıya kaldı. İşçiler bu saldırılar karşısında fabrika önünde direnişe geçerek mücadelesini sürdürdü. Umer işçilerinin 16 Ocak’ta başlayan kapı önü direnişi 19 Mart tarihi itibariyle sonlandı.

İşten atılan 38 üyemizin hukuki mücadelesi ise devam etmektedir. Karabük İş Mahkemesi’nde süren işe iade davalarına sunulan bilirkişi raporu asıl işveren sorumluluğundan kaçan Uyar Çelik patronunun hukuksuzluğunu ortaya koymuştur.



Umer Haddecilik şirketinde çalışan 43 işçi Uyar Çelik tabelası asılı olan fabrikada haddecilik işini gerçekleştiriyor. İşçilerin ürettiği mamuller piyasaya Uyar Çelik markasıyla satılıyor. İşçilerin kağıt üzerinde kayıtlı olduğu işyeri Umer Haddecilik, ancak asıl işin sorumlusu Uyar Çelik şirketidir.



İşçilere karşı işlenen tüm suçlardan Uyar Çelik ve Umer Haddecilik işverenleri birlikte sorumludur. Umer’de yasalar çiğnendi ve suça hep birlikte ortak oldular.

19 Temmuz Perşembe günü Karabük’te Umer işçilerinin işe iade davalarında karar duruşması görülecek. Umer işçilerinin hukuk zaferi elde edeceği bu günde Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, merkez yöneticilerimiz ve şube yönetimimizin katılımı ile Karabük’te Umer işçileriyle birlikte olacak ve basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Karabük halkını ve basın emekçilerini işten atılan ve mücadele eden onurlu Umer Haddecilik işçilerinin mücadelesiyle dayanışmaya davet ediyoruz.



Basın açıklaması 19 Temmuz Perşembe günü saat 18:00'da eski belediye binası önünde gerçekleştirilecek.