Üniversiteliler iş dünyasına ilk adımı attı

İstihdama katkıda bulunmak için 2019 yılı sonuna kadar 500 kişiyi iş hayatına kazandırmayı hedefleyen Emin Grup şirketlerinden Eminevim, kendi bünyesinde ve İstanbul’daki 30 şubesinde, 100’den fazla öğreniciye iş imkanı sunacak. Bu kapsamda hayata geçen Genç İstihdam Projesi ile öğrenciler, okullarını aksatmadan eğitimlerine devam ederken bir yanda da çalışarak deneyim ve tecrübe kazanabilecek.



İlk olarak İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi işbirliği ile başlatılan projeye 200’den fazla başvuru yapılırken başvurular arasında Eminevim İnsan Kaynakları Departmanı’nın yaptığı görüşmeler sonrası şu ana kadar 40 öğrenci işe alındı ve iş dünyasına ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı.



Eminevim İnsan Kaynakları Departmanı’ndan yapılan açıklamada, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile başlayan projenin önümüzdeki aylarda iki üniversite ile devam edeceğini ve daha fazla öğrenciye iş imkanı sunulabilmesinin hedeflendiği belirtildi.



Eminevim’in İstanbul’daki şubelerinde uzman yardımcısı pozisyonlarında istihdam edilecek üniversite öğrencilerinden başarılı bulunanlara da ayrıca yeni kariyer fırsatları sunulacak. Genç İstihdam Projesi ile iş hayatına hazırlanan öğrencilerden okul sezonunda da çalışmak isteyenler, ders programına uygun şekilde yarı zamanlı iş imkanlarından da yararlanabilecek.



Emin Akademi “Geleceğin Yöneticileri Projesi”ni Başlattı







Emin Grup bünyesinde çalışanlara kariyer anlamında önemli fırsatların sunulduğunun da ifade edildiği açıklamada, Emin Grup çalışanlarının sahip olduğu yeteneklerinin değerlendirilmesi ve yönetici adaylarının belirlenmesi için üst düzey bir eğitim projesinin hayata geçirildiği belirtildi. Bu doğrultuda Emin Akademi tarafından bu yıl başlatılan ve Geleceğin Yöneticileri Programı adı verilen proje ile Emin Grup bünyesinde ihtiyaç duyulan yönetici adayları titizlikle seçilerek, geleceğe hazırlanacak. Çalışanların kariyer yolculuklarına yön verecek projede aday yönetici havuzu oluşturulacak ve personellerin uygun görülen pozisyonlara atamaları gerçekleştirilecek. Şirket, bu model ile kendi liderlerini yine kendi içinden çıkararak kurumun yönetici ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.