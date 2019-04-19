Ünlü iş insanı Atalay Şahinoğlu yaşamını yitirdi!

Nuh Çimento’nun yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Atalay Şahinoğlu (80), İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Nuh Çimento, 1999-2013 yılları arasında Kocaeli'de faaliyetini sürdürmüştü.



Gazete Ekonomi ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.



Atalay Şahinoğlu kimdir?



1939 Trabzon doğumlu olan Şahinoğlu, 1957'de İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yurtdışında İngilizce lisan eğitimi aldı. 1962-1971 yılları arasında Koç Burroughs AŞ'de iş hayatına atıldı ve bölge müdürlüğü yaptı. İTO'da başkanlık yaptı. Şahinoğlu, 1972-1979 yılları arasında Bozkurt Mensucat'ta Genel Müdürlük, 1985-1987 yılları arasında Hazet Holding'de Genel Koordinatörlük görevlerinde bulundu. 1986'da Kıbrıs Tayf Ltd. ortaklığının kurulmasında görev aldı, 1987-1995 yılları arasında kendisine ait Odak Pazarlama AŞ'yi kurup işletti.



Atalay Şahinoğlu, 1995-1999 yılları arasında Toprak Holding İcra Kurulu Başkanlığı, 1996 yılında ANT Tekstil Kurucu Ortaklığı görevlerinde bulundu. 1999-2013 yılları arasında Nuh Çimento Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. 1982-1995 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 1995-1999 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1999-2004 yılları arasında da İTO Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu.