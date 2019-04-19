Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar emlak dünya Trabzon yusuf 600
İthalatta tarife kontenjanı
İthalatta tarife kontenjanı
Kazablanka'ya uçacak
Kazablanka'ya uçacak
İhracat yıldızına yeni ürün
İhracat yıldızına yeni ürün
Antalya'ya “mega şehir“
Antalya'ya “mega şehir“
Mutlu bir ilişki için 5 kural
Mutlu bir ilişki için!

Ünlü iş insanı Atalay Şahinoğlu yaşamını yitirdi!

Nuh Çimento eski Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis eski Başkanı Atalay Şahinoğlu, İstanbul’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti!

Ünlü iş insanı Atalay Şahinoğlu yaşamını yitirdi!
banner17

Nuh Çimento’nun yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Atalay Şahinoğlu (80), İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Nuh Çimento, 1999-2013 yılları arasında Kocaeli'de faaliyetini sürdürmüştü.

Gazete Ekonomi ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

Atalay Şahinoğlu kimdir?

1939 Trabzon doğumlu olan Şahinoğlu, 1957'de İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yurtdışında İngilizce lisan eğitimi aldı. 1962-1971 yılları arasında Koç Burroughs AŞ'de iş hayatına atıldı ve bölge müdürlüğü yaptı. İTO'da başkanlık yaptı. Şahinoğlu, 1972-1979 yılları arasında Bozkurt Mensucat'ta Genel Müdürlük, 1985-1987 yılları arasında Hazet Holding'de Genel Koordinatörlük görevlerinde bulundu. 1986'da Kıbrıs Tayf Ltd. ortaklığının kurulmasında görev aldı, 1987-1995 yılları arasında kendisine ait Odak Pazarlama AŞ'yi kurup işletti.

Atalay Şahinoğlu, 1995-1999 yılları arasında Toprak Holding İcra Kurulu Başkanlığı, 1996 yılında ANT Tekstil Kurucu Ortaklığı görevlerinde bulundu. 1999-2013 yılları arasında Nuh Çimento Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. 1982-1995 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 1995-1999 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1999-2004 yılları arasında da İTO Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Nuh Çimentoİstanbul Ticaret OdasıAtalay Şahinoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5