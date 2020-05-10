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Ünlü iş insanı üç yıl önce bugünleri yazdı

3 yıl önce iş hayatındaki başarı hikayesini anlattığı “İş’te Tecrübelerim” isimli kitabıyla girişimci adaylarına ilham veren ünlü iş insanı Davut Doğan, dijitalleşme süreci ve buna bağlı olarak gelişen yeni iş yapış biçimlerine değindiği kitabına ilişkin hatırlatmayı sosyal medya hesabından yaptı.

Ünlü iş insanı üç yıl önce bugünleri yazdı

İş hayatı boyunca elde ettiği tecrübelerini 3 yıl önce yazdığı İş’te Tecrübelerim” isimli kitabında toplayan başarılı iş insanı DOĞTAŞ ve Doğanlar Yatırım Holding Başkanı Davut Doğan, sanki salgın sürecinde yaşadıklarımızı kaleme almış gibi. Sanal ticaretin trend olduğu, dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığı bugünlerde, Davut Doğan’ın kitabı adeta bir rehber niteliğinde. 

Deneyimli iş insanı Davut Doğan’ın “İş’te Tecrübelerim” isimli kitabı, özellikle gençlere ve girişimcilere yol gösteren, ilham veren birikimlerle dolu. Zorlu dönemden geçilen bugünlerde, tıpkı şu an yaşanan ve yaşanacak olan yeni iş yapış biçimlerinin de anlatıldığı kitabına ilişkin hatırlamayı, ünlü iş adamı twitter hesabından şu sözlerle paylaştı…


 

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İşte TecrübelerimDavut DoğanDoğtasDoğanlar Yatırım Holding Başkanı
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