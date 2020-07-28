Ünlü iş insanlarından KALE gibi mesajlar

Devlet-millet kaynaşmasının önemli bir örneği olan bu gelenek, bu sene mesafelere rağmen gönüllerin her şartta bir olduğunu gösterdi. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “Kurucumuz İbrahim Bodur’un 63 yıl önce çıktığı yolda karşılaştığı zorluklarda, öngörüyü, yenilikçi düşünmeyi, mücadele ruhunu ve güveni ona veren neyse, bugün de ona odaklanma zamanı... Özümüze dönme, özümüzdeki mayadan çoğalma zamanı...”dedi.

Kale Grubu’nun 63 yıldır kesintisiz devam eden Kuruluş Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı törenleri, bu yıl salgının yol açtığı şartlar nedeniyle uzaktan erişim yoluyla gerçekleşti. Yerli üretimin, sanayiinin bayramı ve devlet-millet kaynaşmasının güzel bir örneği olarak gelenekselleşen 27 Temmuz kutlaması bu sene, hem devlet adamları hem de STK temsilcilerinin mesajlı katılımlarıyla, aradaki mesafelere rağmen gönül birliği içerisinde kutlandı.

Yıl dönümü programı, 26 Temmuz’da bir Seramik Bayramı klasiği olan sünnet töreni ve Geleneksel Seramik Bayramı Mevlidi ile başladı. 314 minik sünnet edilerek, bugüne kadar Seramik Bayramları kapsamında sünnetleri gerçekleştirilen çocuk sayısı 16 bin 115’e ulaşmış oldu.

27 Temmuz Pazartesi günü grubun doğduğu topraklar olan Çan’da, “63. Yıl Seramik Bayramı Resmi Töreni” ile devam eden programda Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ile Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün de aralarında olduğu küçük bir grup hazır bulundu. Gazeteci Cem Seymen’in moderatörlüğünde gerçekleşen tören sonrasında Kale Ailesi çalışanlarına ve bayilere verilmek üzere düzenlenen kıdem ödülleri töreni de online program kapsamında gerçekleşti ve tüm program Kale Grubu’nun Youtube sayfasından canlı olarak yayınlandı.

Seramik Bayramı Töreni’ne yazılı mesajıyla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şu dileklerini iletti: “Toprağımızı 63 yıl önce su, ateş ve girişimcilik ruhuyla harmanlayarak seramik ve yer karosu alanında ‘Anadolu’nun Kale’si, Türkiye’nin gururu’ oldunuz. Bu gururu gelenekselleşen Seramik Bayramı’nda sizlerle birlikte gönülden paylaşıyorum. Kale Grubu yeni ihracat rekorları, artan istihdam rakamları ve farklı iş alanlarındaki katma değeri yüksek üretimi ile ülkemiz ekonomisine katkılarını artırarak sürdürecektir. Bugün bulunduğunuz noktayı daha da ileriye taşıyacağınıza, bu yeni dönemde oluşan fırsatları yakalayarak katma değerler üretmeye devam edeceğinize inanıyorum.”

Ülkelerin kalkınmalarında sanayi şirketlerinin performanslarının çok önemli bir gösterge olduğunu gönderdiği mesajda ileten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise, “Kale Grubu da bu bağlamda 1957’den bu yana gösterdiği atılımla ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından olmuştur. Rahmetli İbrahim Bodur beyefendinin getirdiği vizyon sürekli atılımı, durmaksızın ve yorulmaksızın çalışmayı gerektiriyor. Ne mutlu sizlere ki en üst düzeyden en alt seviyeye kadar Kale Grubu çalışanları İbrahim Beyin vizyonunu ilk günkü heyecanla uyguluyor” dedi.

“Özümüze dönme, özümüzdeki mayadan çoğalma zamanı”

Törende konuşan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay ise bugünün bir kuruluş yıl dönümünden fazlasını anlattığını ifade edip şunları söyledi:

“27 Temmuz, attığımız temellerin, binler, on binler olup attığımız adımların, aldığımız mesafenin kutlamasıdır. Seramiğin olduğu kadar, sanayinin ve Anadolu’nun üretimle kalkınmasının; gönül verilmiş, emek karılmış toprakların, dayanışmanın, adanmışlığın, vefanın, umudun bayramıdır.”

İçinde olduğumuz ve bizi bugün ayrı koyan bu süreci de 63 senedir üstesinden geldiğimiz her zorlukta olduğu gibi, birbirimize güvenir, toprağımıza inanır, geleceğimize sarılırsak, elbette atlatırız” diyen Okyay, “Kurucumuz İbrahim Bodur’un bugün bir arada olmamızı sağlayan adımları attığı o günlerde de koşullar hiç elverişli değildi. Ama yine de hayaline ortak olanlarla birlikte yoluna devam etti. Onlara o cesareti, öngörüyü, yenilikçi düşünmeyi, mücadele ruhunu ve güveni veren neyse, bugün de ona odaklanma zamanı... Kısacası, özümüze dönme, özümüzdeki mayadan çoğalma zamanı...” şeklinde konuştu.

Samimiyetle, değerleriyle ve daha iyi bir geleceğe dair olan inancıyla, bu topraklar için düşünmeye, gelişmeye, geliştirmeye devam edeceklerini söyleyen Okyay sözlerini şöyle tamamladı: “Kale Ailesi olarak her yeni güne bu güvenle uyanacağız. Yine bu güven sayesinde, bundan önceki 63 yılda olduğu gibi, yarın da yolumuza inançla devam edeceğiz...”

Protokolden 63. kuruluş yıl dönümü mesajları...

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ak Parti TBMM Grup Başkan Vekili - Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ak Parti Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, Çanakkale Ak Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş,Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski , İtalya Büyükelçisi Massimo Gaianive İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Livio Manzini’nin görüntülü ve yazılı mesajları Çan halkıyla buluştu.

Kale Grubu’nun bugünlere ulaşmasında büyük emeği olan İbrahim Bodur’u rahmetle anan ve tüm Kale ailesinin 63. kuruluş yıl dönümünü kutlayıp savunma sanayii projelerinde, yerli sanayimizin imkân ve kabiliyetlerinin maksimum ölçüde kullanılmasına ve sistemlerin kritik bileşenlerin yerli ve milli imkânlarla temin edilmesine özen gösterdiklerini ifade eden Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Kale Grubu’nun da bu yönde yaptığı tüm üretim ve faaliyetler bizim için çok önemli ve değerlidir” şeklinde bir mesaj iletti.

63 yılda global bir marka haline gelen Kale Grubu’nun içinden çıktığı toprakları da asla unutmadığını, Çanakkaleli kimliğini daima muhafaza ettiğini videolu mesajında ileten Ak Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan; “Kale ailesi mensuplarına Çanakkale’mize ve ülkemize kattıkları değerlerden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Ak Parti Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Kale Grubu’nu mili ve yerli sanayi kuruluşu olarak üretime, emeğe, kalkınmaya verdiği önem, bölge halkının refahına yönelik yapmış olduğu katkılardan ve yaşadığımız bu süreçte gösterdiği hassasiyet dolayısıyla tebrik ediyorum” mesajıyla törene katıldı.

63 yılda son derece büyük bir ölçeğe ulaşmış olan Kale Grubu’nun başarısını tebrik ederek mesajına başlayan AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz ise sözlerini şöyle sürdürdü: “Kale Grubu’nun bu büyük başarısı aynı zamanda ülkemizin başarısı. Bu başarıların artarak devam etmesini diliyorum. Yeni ortamın getirdiği önceliklere göre ülkemize yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğinize inanıyorum.”

Çanakkale Ak Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu ilettiği mesajında “Çanakkale’mizi sadece Türkiye’de değil bütün dünyada en güzel şekilde temsil eden, gerek şehrimize gerekse ülkemize bir çok alanda katkılar sağlayan, üretmenin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere yaptığı her çalışmayla gösteren Kale Grubu’nun 63. yıl dönümünü kutluyorum” dileklerinde bulundu.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek video mesajında; “Hem özelde büyük Kale Grubu hem de Çanakkale’miz, içinde bulunduğumuz zorlu süreçten en az hasarla çıkacak ve sanayimiz, üretimimiz günden güne büyüyecektir. Kale Grubu’nun gururlandığımız başarılarına yenilerini ekleyeceğine inanıyorum” dileklerini iletirken CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise “Yarattığı istihdam ve katma değerle hem Çanakkale’mize hem ülke ekonomisine yaptığı katkılarla kentimizin ve ülkemizin gururu olmayı başarmış Kale Grubu’nun tüm mensuplarını ve paydaşlarını kutluyor; başarılar diliyorum” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş gönderdiği video mesajında şunları söyledi: “Çanakkale’nin ve Türkiye’nin istihdam, katma değer, eğitim, kültür ve bilim alanında gelişmesine büyük katkılar sunan; şehitler diyarı ilimizin adını aynı zamanda seramiğin baş şehri olarak dünyaya tanıtan Kale Grubu’nun emin ve kararlı adımlarla ilerlediğini görmekten büyük gurur duyuyoruz.”

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, “Kentimizin kadim değeri seramik rahmetli İbrahim Bodur’un ellerinde bir endüstriye dönüşmüş; kurucusu olduğu Kale Grubu ise kısa zamanda dünyaya mal olan dev bir şirket haline gelmiş, Çanakkale’nin ve Türkiye’nin istihdam, katma değer, eğitim, kültür, bilim alanında gelişmesine büyük katkılar sunmuştur” sözleriyle grubun 63. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu paylaştığı kutlama mesajında, “Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur, Anadolu’nun markalaşmasının öncülerindendi. İş hayatımda bana da rehberlik yaptı. Hem doğduğu büyüdüğü topraklara hem ülkesine faydalı olan işler hayata geçirdi. Grubun 63. yıl dönümünü gönülden kutluyorum” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise; “Değerli büyüğümüz İbrahim Bodur’un büyük emekleriyle kurulan ve bugüne başarılarla dolu bir hikâye yazan Kale Grubu’nun 63 yıllık serüveninin daim olmasını, ihracatımıza ve ülkemize nice değerler katmasını diliyorum” sözleriyle bir mesaj paylaştı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, uygarlığın tarihini özetleyen seramiğin, 8 bin yıl öncesine dayanan tarihi serüvenine çağımızda yön veren merhum İbrahim Bodur’un “Ticaret bireyleri, sanayi toplumları zenginleştirir” ufkuyla büyük başarılara imza atan Kale Grubu’nun 63. yıl dönümü ve Seramik Bayramı’nı kutladığını iletti.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, rahmetli İbrahim Bodur’un vizyonunu ve memleket aşkını bugün çok daha iyi anladıklarını belirterek; “Bu inanç ve sağlam temellerinin üstünde yükselen Kale Grubu’nun daha nice yıllar ülkemiz ekonomisine ve Çanakkale’ye çok değerli katkılar sunacağının bilinmesini isterim” dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Kale Grubu’nun Türkiye’nin yerli ve milli sermayesinin öncü şirketlerinden olduğunu belirttiği mesajında şunları dile getirdi: “Kale Grubu aradan geçen 63 yılda ülkenin en sağlam Kale’si olmuştur. Daha nice yıl dönümlerine huzurla, sağlıkla, bereketle ulaşmalarını diliyorum.”

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin de kurucuları arasında bulunan İbrahim Bodur’u saygıyla anarak başladığı video mesajında TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski “Kale Grubu’nun yatırımlara verdiği önemle üretmeye, insanı odağa alarak değer yaratmaya, ülkemiz sanayisine güç katmaya nice yıllar devam edeceğine inancım tamdır” dedi.

İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani ise video mesajında, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi olarak Kale Grubu’nun profesyonelliğine ve yenilikçiliği ön planda tutmasına şahit olduğunu; grubun, her zaman yatırım açısından İtalya için çok iyi bir ortak olduğunu iletti.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Livio Manzini ise “Türkiye ile İtalya arasındaki ticari ilişkiyi artırmada seramik sektörünün, İtalya ile Türkiye’yi daha da yakınlaştıracak bir alan olacağına inancım tam olup, bu vesile ile Seramik Bayramınızı candan kutlarım” dedi.