Ünlü mayo markası icradan satıldı

Zeki Başeskioğlu tarafından 1958 yılında kurulan, ünlü mayo üreticisi ZEKİ TRİKO son yıllardaki kötü gidişatın sonunda faaliyetlerine son vermişti. Şirkete ait markalar alacaklılar tarafından icradan satışa çıkartılmış ve İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ tarafından satışı Aralık 2021 de gerçekleşmiştir. 1958 den 2021 yılına kadar faaliyet gösteren marka, mayo sektörünün lideri konumundaydı.

Mayo üretimi ile birlikte top modeller ile çalışan Zeki Triko, aralarında Cindy Crawford, Claduia Schiffer, Heidi Klum, Naomi Campbell, Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Doutzen Kroes ve günümüzün ünlü modelleri Gigi ve Bella Hadid’in annesi Yolanda Hadid'in de olduğu dünyaca ünlü mankenler ile çekimler ve defileler düzenleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Markayı Antalya merkezli bir turizm firmasının aldığı, üretime başladığı gelen duyumlar arasında…