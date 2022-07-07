Üretim artışı hız kesmedi dedi destek istedi

PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz, “2022 yılının geride bırakmış olduğumuz ilk yarısında birçok sıkıntıya rağmen üretim hızla devam etti. Maliyetlerdeki artış her ne kadar sanayiciyi zorluklara çekse de üretim artmaya devam etmiş, üretimle birlikte ihracatımız hız kazanmıştır. 2022 yılının son 6 aylık süreçteki beklentimiz de ihracatla birlikte üretimin artmaya devam etmesidir" dedi.

İhracatla birlikte üretim artmaya devam edecek

Türk plastik sektörünün 2022 yılının ilk 6 ayını değerlendiren PLASFED – Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz, “2022 yılının geride bırakmış olduğumuz ilk yarısında birçok sıkıntıya rağmen üretim hızla devam etti. Maliyetlerdeki artış her ne kadar sanayiciyi zorluklara çekse de üretim artmaya devam etmiş, üretimle birlikte ihracatımız hız kazanmıştır. 2022 yılının son 6 aylık süreçteki beklentimiz de ihracatla birlikte üretimin artmaya devam etmesidir” dedi.

Yerli hammadde üretimi desteklenmeli

Sektörün hammadde tedarikinde %85 oranında ithalata bağımlı olması sebebiyle küresel arz şoklarına karşı daha kırılgan bir yapıya sahip olduğunu belirten PLASFED – Plastik Sanayicileri Başkanı Ömer Karadeniz, “Yurtiçinde hammadde arzının çok yetersiz olduğu aşikar. Son 8 aylık süreçte yaşanan döviz kurundaki önlenemez artıştan dolayı zaten yüksek olan fiyatlar daha da artmış durumda. Ülkemiz sanayisinin rekabet gücünün daha fazla olumsuz etkilenmemesi için yerli hammadde üretimimiz arttırılmalı. Sanayiciler olarak yerli hammadde üretiminin kesinlikle desteklenmesi düşüncesindeyiz. Ülkemizin ihtiyacını karşılayacak yatırımlara yenileri eklenmeli ve ülkemizin yerli hammadde üretimi arttırılmalıdır. Burada kamu otoritelerimizin destekleri çok önemli” dedi.

Geri dönüşüm önemini bir kez daha gösterdi

Ülkemizde geri dönüşüm sektörünün ciddi anlamda üretim yaparak hammadde tedarikinde önemli bir rol oynadığının altını çizen Ömer Karadeniz, “Son 10 yıllık süreçte geri dönüşüm sektörü, döngüsel ekonomiye geçişin en önemli etkenlerinin başında yer alıyor. Bu da, gelecek dönemlerde geri dönüşümden elde edilen hammaddeye olan ihtiyaç ve taleplerin daha da artacağını gösteriyor. Bugün AB ülkelerine baktığımız zaman, geri dönüştürülmüş içerik hedefleri, gelecek dönemde ihracatımızı devam ettirebilmemiz için yüksek kalitede hammadde üretebilme yeterliliğine sahip bir geri dönüşüm sektörü oluşturmamızı zorunlu kılmaktadır. Sadece sanayimiz için değil ülkemiz için geri dönüşüm önemini bir kez daha göstermiş durumda. Sürecin en başından beri söylediğimiz üzere ülkemizde geri dönüşüm sektörünün çalışmasını imkansız hale getirecek asılsız önyargıları, haberleri ve buna bağlı yapılan ya da yapılması düşünülen düzenlemeleri yanlış buluyoruz” dedi.

Sanayicinin enerji maliyeti hafifletilmeli

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki yüksek maliyetlerin imalat sanayine etkilerini de değerlendiren Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz “Enerji maliyetlerinde yaşanan artışların sürekli olarak sanayi tesislerine yansıtılmaya devam etmesi, sanayicinin ürettiği ürünün fiyatını arttırmasına ve bu maliyet artışının dolaylı olarak nihai tüketiciye yansımasına sebebiyet vermektedir. Bu da enerji maliyetlerinde yaşanan artışın sadece sanayiciye yansıtıyor olmanın tüketiciyi koruyor anlamına gelmediğini gösteriyor. Bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere baktığımızda, neredeyse hepsinde imalat sanayinin teşvik edilmesi için kullanılan en önemli araçlardan birinin sanayi elektriğini konut elektriğinin altında fiyatlamak olduğunu görüyoruz. Bu uygulamanın etkilerini enflasyon verilerine baktığımızda da anlıyoruz. Üretici fiyat enflasyonu ile tüketici fiyat enflasyonu arasındaki fark hızla açılmaya devam ediyor. Diğer taraftan ülkemiz ekonomik anlamda zor bir sürecin içinde. Bu cendereden çıkmanın tek yolu sanayicimizin orta ve uzun vadeli stratejilerle desteklenerek imalat sanayini güçlendirecek adımlar atılmasıdır” dedi.