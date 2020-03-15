Ürün Güvenliği Kanunu’na tam destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı Ürün Güvenliği Kanunu’na Güvenilir Ürün Platformu’ndan tam destek geldi.

Güvenilir Ürün Platformu Genel Sekreteri Elif Attepe bir süre önce düzenledikleri “Oyuncaktan Gıdaya Her Kurumda Ürün Güvenliği” etkinliğinde ürün güvenliği kanununun çıkarılacağı müjdesinin Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak tarafından verildiğini belirterek, “Bakan Ruhsar Pekcan önderliğinde çıkarılan ve tüketici açısından devrim sayılacak kanunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin ürün güvenliğinde yolu açıldı. Herkes kendini daha güvenli bir ülkede bulacak” dedi.

Elif Attepe bu konuya Haliç Üniversitesi’nin de çok ilgi gösterdiğini belirterek bundan sonra da bilgilendirme toplantılarına devam edeceklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni Ürün Güvenliği Kanunu ile güvensiz ürünün esas sorumlusuna ulaşmak amacıyla "izlenebilirlik mekanizması" getirdiklerini belirterek, güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılmasının da artık zorunlu hale geldiğini bilgisini vermişti.

Bakan Pekcan'dan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ilişkin açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

. Piyasadaki ürünlerin izlenebilirliği mevcut sistemde eksikti. Özellikle güvensiz ürün tespit edildiğinde asli sorumluya ulaşmak her zaman mümkün olamamaktadır.

. Bunun önüne geçebilmek üzere kanunla güvensiz ürünün esas sorumlusuna ulaşmak amacıyla 'izlenebilirlik mekanizması' getirdik.

. Bundan böyle ürünün tedarik zincirinin her aşamasında, üreticiden tüketiciye kadar geçen süreçte kayıt tutulacak.

. Her satıcı, sattığı ürünü kimden aldığının ve kime sattığının kaydını tutacak ve sakladığı bu kaydı o üründen sorumlu olan yetkili kuruluş talep ettiği anda o kuruluşa bildirecek.

. Böylelikle güvensiz ürünün esas sorumlusu kimse ona çok daha hızlı bir şekilde ulaşılacak.

. Kanunla getirilen izlenebilirlik kurallarının güvensiz ürünlerin kaynağının tespit edilmesini sağlayacak. Bu kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir araç olacak.

. Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılmasının gelişmiş ülkelerde yaygın olarak uygulanıyor. Bu Türkiye'de az sayıda firma tarafından gönüllü gerçekleştiriliyordu.

. Söz konusu kanunla güvensiz ürünler tüketicilere satılmış olsa dahi geri çağırma mekanizmasıyla toplatılmasının yasal zorunluluk haline getirilecek. Bböylece tüketicilerin güvensiz üründen kaynaklı mağduriyeti giderilecek.

. Tüketicilerin güvensiz üründen kaynaklı bir başka mağduriyetinin de bu ürünlerin yol açtığı kaza ve yaralanmalar. Kanunla güvensiz ürünün sebep olduğu ölüm, yaralanmalar veya başka bir ürüne verdiği zararlara karşı imalatçı veya ürünün ithalatçısı, zarar görene karşı tazminatla sorumlu olacak.

. Mevcut durumda güvensiz ürünlere ilişkin risk ve önlemlerin ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilan zorunluluğu bulunmakla birlikte maalesef duyurular ya hiç yapılmamakta ya da tirajı düşük gazetelerde veya az televizyon izlenen vakitlerde gerçekleştirilmektedir.

. Kanunla yetkili kuruluşlarımız duyurunun etkin yapılmadığını değerlendirirse duyurunun yöntem ve şeklini değiştirtebilecek, gerekirse tekrarını isteyecektir. Bakanlık olarak biz ayrıca kurduğumuz Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden güvensiz ürünlere ilişkin bilgileri halihazırda kamuoyuyla paylaşıyoruz.

. e-ticaret hacmi hızla arttıyor. e-ticarette de ürün güvenliği denetimlerine başlanacak. Güvensiz ürün satışı yapan internet sayfalarına erişim engellenecek.

. Kanunla idari para cezaları da güncelleniyor. Cezai müeyyideler artırılarak cezalarda caydırıcılık ve hakkaniyet sağlanmasının amaçlanıyor. Güvensiz ürün satana 50 bin ile 500 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Türk malı imajına zarar veren güvensiz, tağşiş yapılmış, son kullanma tarihi geçmiş ürün ihraç edenlere de ceza uygulanacak.

. Güvensiz ürünler iç piyasada vatandaşı mağdur etmekle birlikte ihraç edildikleri zaman ülke imajına zarar veriyor. Bunun önüne geçebilmek için kanunla ihraç edilecek ürünlerin de güvenli olması, tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılmasının hükme bağlandı.

. Kanun, ürünlerin piyasaya arzı, imalatçı, ithalatçı ve dağıtıcıların sorumluluğuna ilişkin esaslı değişiklikler içeriyor. Temsilcilerinin kendilerini bu yeni düzenlemelere hazırlayabilmesi için kanunda bir yıllık geçiş dönemi öngörüldü.