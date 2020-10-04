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Üst yönetimde ayrılık

Microsoft Türkiye bünyesinde 2 yılı aşkın süredir Kamu ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığını yürüten Dr. Erdem Erkul görevinden ayrılacağını duyurdu. Türkiye Bilişim Vakfı İcra Kurulu Üyesi Dr. Erdem Erkul’un veda mesajını paylaştı.

Üst yönetimde ayrılık

Dr. Erdem Erkul, Microsoft Türkiye bünyesinde 2 yılı aşkın süredir yürüttüğü kamu ve yatırımlardan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevinden 30 Kasım itibarıyla ayrılacağını duyurdu.

Erkul yaptığı yazılı açıklamada, Microsoft Türkiye'deki görevi boyunca, ülkenin dijital dönüşümüne katkı vermek amacıyla birçok kurum, STK, startup ve iş ortaklarıyla başarılı projelere imza attıklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de tüm ekip ve paydaşlarıyla ülkeye destek olmaya devam ettiklerini vurgulayan Erkul, şunları kaydetti:

"Bu projelerde emeği geçen tüm proje paydaşlarıma, öğrenme ve uygulama kültürü ile bana eşlik eden tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz adına uluslararası rekabetçi teknoloji ve inovasyon yolculuğuna önemli katma değer sağlamayı hedeflediğimiz yeni hamlemizle ilgili müjdemi sizlerle aralık ayında detaylı paylaşmak için sabırsızlanıyorum. 'www.erdemerkul.com' adresinden çalışmalarımı duyuracağım. Ayrıca, teknolojiyle ilgili en güncel gelişmeleri web portalı ve sosyal medya platformları aracılığıyla paylaşmaya da devam edeceğim."

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