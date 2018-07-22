Uyum Akademi 10.Yaz Staj Okulu Sertifikaları sahiplerini buldu Uyumsoft’un üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği “Uyum Akademi 10.Yaz Staj Okulu Sertifikaları” sahiplerini buldu.



Uyumsoft’un üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği “Uyum Akademi 10.Yaz Staj Okulu Sertifikaları” sahiplerini buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), YTÜ Teknoparkı ve Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ işbirliğiyle, bu yıl 10.’su gerçekleşen Uyum Akademi Yaz Staj Okulu’nun Başarı Sertifikaları Töreni, 13 Temmuz 2018 tarihinde, YTÜ Teknoparkı Yönetim Ofisi Konferans Salonu’nda yapıldı ve aralarından Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi (MÜ), İstanbul Üniversitesininde (İÜ) bulunduğu 22 üniversiteden, endüstri, matematik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde okuyan 50’nin üzerindeki öğrenci, sertifikalarını almanın heyecanını yaşadı.

UYUM AKADEMİ STAJ Okulunda, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri için iki ayrı sınıf oluşturuldu. Yaz staj programına katılan öğrenciler, kendi alanlarındaki teorik eğitimin yanı sıra, proje bazlı pratik uygulamalar gerçekleştirdiler. Ayrıca sanayi kuruluşlarını yerinde ziyaret ederek işletmelerdeki iş süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldular. Gerçek dünya problemleri ve çözüm önerilerini birinci ağızdan ilgililerden dinleme fırsatı buldular. Bilgisayar ve matematik mühendisliği öğrencileri “C# Temel eğitimi ve Microsoft SQL Server” eğitimi aldılar ve bir proje üretme imkanı buldular. Endüstri mühendisliği öğrencileri ise “ERP (Uyumsoft web, cloud)” eğitimi aldılar ve Uyumsoft un proje yaptığı müşterilerinde bu süreçleri canlı olarak izleme sansına sahip oldular. Ardından bir proje üretme imkanı buldular.

Sertifika törenine, İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya, YTÜ Teknopark AŞ Genel Müdürü Prof.Dr. Mesut Güner, Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, Uyumsoft Yönetim Danışmanı Prof.Dr. Ercan Öztemel, Uyum Akademi Yöneticisi Kerim Şahin, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Banu Diri, Araştırma Görevlisi Ahmet Elbir, Araştırma Görevlisi Sercan Aygün ile başarı sertifikalarını almaya hak kazanan öğrenciler katıldı.



Yapılan işte, daima en iyisi olma hedeflenmelidir



İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya, öğrencilik yıllarından itibaren elde ettiği deneyimleri ve çalışma azmini salondaki öğrenciler ile paylaştı. Küçüklüğünden itibaren kaymakam olmayı istediğini ifade eden Musa Kulaklıkaya, 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazandığını, çalışkan bir öğrenci olduğunu ve meslek hayatında birçok alanda görev aldığını kaydetti. Gençlere yaptıkları işin en iyisini yapmaları öğüdünde bulunan Musa Kulaklıkaya, şunları söyledi:

“Yaptığımız işi, en iyi yapmanın yollarını bularak ve azimle çok çalışarak, başarılı olmayız. Seçtiğimiz alanda veya yaptığımız işte, daima en iyisi olmayı hedeflemeliyiz. Sistemin, başarıyı mutlaka ödüllendireceğini bilmeliyiz. Nitekim en kötü sistemlerde bile, başarılı bir gün ödüllendirilecektir” dedi.



Bir adım önde olunması için, iş hayatının gerektirdikleri hızlıca kazanılmalıdır



Salondaki öğrencilere bir adım önde olmanın önemini anlatan YTÜ Teknopark AŞ Genel Müdürü Prof.Dr. Mesut Güner, konuşmasında gençler için önemli noktalara değinerek şunları söyledi.

“Değerli gençler, aldığımız eğitimler ve yaptığımız çalışmalar, bizlerin daima bir adım önde olmasına katkı sağlamaktadır. İş hayatının gerektirdiklerinin (yabancı dil öğrenilmesi gibi) hızlıca kazanılması önemlidir. Eğitimde, teorik bilginin yanında, pratik bilginin olması da gerekiyor. YTÜ Teknoparkı olarak, üniversite- sanayi işbirliği kapsamındaki çalışmalara büyük önem veriyoruz. Uyumsoft ile yaptığımız yaz staj okulu projesi, bunun başarılı örneklerinden birisidir. Yaptığımız çalışmalara bir örnek daha verirsek, geçtiğimiz günlerde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark AŞ arasında savunma sanayinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik işbirliği protokolünü imzaladık. Özetle, günümüz, bilgi çağıdır. Geleceği görüp, ona göre adım atmamız lazımdır. YTÜ Teknopark olarak geleceği okuyoruz ve yapılacak çalışmaları destekliyoruz. Örneğin, inovatif fikirlerin ortaya çıktığı kuluçka merkezimiz desteklemekteyiz” dedi.



Uyumsoft, 10 yıldır bilgi ve tecrübesini genç meslektaşları ile paylaşıyor



Yazılım ve danışmanlıkta global düzeyde sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi, genç meslektaşları ile paylaşmaya devam ettiklerini kaydeden Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi:

“Uyum Akademi olarak, 10 yıldır genç mühendislerimiz ile bir araya geliyoruz. Genç meslektaşlarımıza, teorik ve pratik eğitim vermenin yanı sıra, ülkemizdeki ve global dünyadaki sektörel gelişmeleri aktarıyoruz. Gençlere ve çalışanlara verebileceğim bir tavsiye, daima daha çok çalışarak, işlerini en iyi şekilde yapmalarıdır. İşinin en iyisini yapmak için çaba gösterenler, muhakkak başarıya ulaşırlar. Daima hedefleriniz olsun ve o hedeflere ulaşmak için çok çalışın. Güneşi hedefleyin, yakalayamazsanız yıldızlarda kalırsınız” diyerek, staj okulunu sürekli geliştirmeyi hedeflediklerine vurgu yaptı.



Uyumsoft ve ekosisteminde istihdam fırsatları sağlanıyor



Yaz stajı okuluna katılan endüstri, matematik ve bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencilerinin, üniversitelerinden aldıkları eğitimi, pratik hayatta uygulama imkanı bulduklarını ifade eden Uyumsoft Yönetim Danışmanı Prof.Dr. Ercan Öztemel, bu yıl 10.’su gerçekleşen programın, ülkemizde uygulanmakta olan en başarılı yaz staj okulu projeleri arasında yer aldığını açıkladı.

Eğitime katılan öğrencilerin büyük bir bölümüne istihdam fırsatı sağlandığını da belirten Prof.Dr. Ercan Öztemel, konuşmasına şöyle devam etti.

“Genç mühendislere, Uyumsoft’ta ve Uyumsoft’un 6 binin üzerindeki müşterilerinde iş imkanı fırsatları sağlıyoruz. Gençlerimiz, kariyer yolculuklarının başlangıcında aldıkları bu eğitimden büyük kazanımlar elde ediyorlar. Bu da, Uyum Akademi yaz staj okulunun üniversite-sanayi işbirliği kapsamında oldukça başarılı bir eğitim hizmeti verdiğinin göstergesidir” dedi.

İşletmelerde finansal kapital kadar, entelektüel sermayenin de önemli olduğunun altını çizen Prof.Dr. Ercan Öztemel, Uyumsoft’un ciddi bir entelektüel sermayeye sahip olduğunu ve bunun ile iş dünyasında büyümeye devam edeceği söyledi.



Yaz staj okuluna yoğun ilgi bulunuyor



Yaz staj okuluna yoğun ilginin olduğunu anlatan Uyum Akademi Yöneticisi Kerim Şahin, yaz staj programı okuluna yüzlerce başvurunun olduğunu ve endüstri, matematik, bilgisayar mühendisliği 3. veya 4. sınıfta okuyan 50’nin üzerinde öğrencinin katıldığını kaydetti. Aslında programa ilginin çok daha fazla olduğunu ve 200 civarında müracaat aldıklarını söyledi. Programın kapasitesinin geçen seneye göre %60 civarında artırıldığını ve önümüzdeki yıl, 100’e yakın öğrencinin yaz staj okuluna katılmasını planladıklarını ifade eden Kerim Şahin, talebin ciddi oranda yükseleceğini düşündüğünü dile getirdi.

Program hakkında bilgi veren Kerim Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yaz staj okulumuzun en büyük çıktısı, programa katılan öğrenciler, “C# Temel eğitimi ve Microsoft SQL Server” ve “ERP” konularında kapsamlı bir eğitim ile iş hayatına hazırlanıyorlar. Aynı zamanda, Uyumsoft’un müşterileri ve YTÜ Teknopark’ında 10’un üzerinde aktivite düzenledik ve öğrenciler ile iş dünyasını bir araya getirdik. Staj programında başarılı olan öğrencilere, kendi bünyemizde ve müşterilerimizde uzun soluklu staj veya çalışma imkanları da sağlıyoruz” dedi.



Program sertifikaların ve teşekkür plaketlerinin verilmesi ile son buldu



Uyum Akademi 10.Yaz Staj Okulu’na katılarak bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaşan İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya’ya teşekkür plaketi, Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder tarafından verildi. Yaz stajı boyunca öğrencilere işletmelerinde bilgilendirme yapan Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. ve Tic. AŞ, RDC Partner Bilişim Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri AŞ, Kriptek Kripto ve Bilişim Teknolojileri San.Tic. AŞ, ÇS Teknoloji Geliştirme AŞ, Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım San. ve Tic. AŞ ve Endoya Bilişim Yazılım Tekno. San. ve Tic. Ltd., Atmaca Elektronik San. ve Tic. AŞ ve Ozon Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. AŞ’ye desteklerinden dolayı teşekkür plaketleri verildi.