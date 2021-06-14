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Uyumsoft’ta üst düzey atama

Türk yazılım devi Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ’de, üst düzey atama gerçekleştirildi. Uyumsoft’tan yapılan açıklamada, Özkan Metin’in 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü olarak atandığı duyuruldu. Yerli ve global firmalarda IT ve ERP alanında 35 yıllık deneyime sahip olan Özkan Metin’in, Uyumsoft’un uluslararası ERP ve yazılım pazarında bir dünya markası olma hedefini yöneteceği açıklandı.

Uyumsoft’ta üst düzey atama
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Özkan Metin kimdir?

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında Uzel Makine San. ve Tic. A.Ş.’de Yazılım ve Sistem Analisti olarak görev aldı. 1991 ve 2001 yılları arasında Feniş Holding A.Ş’de IT Müdürü oldu. 2001 ve 2002 yılları arasında Sultan Hospital’da Genel Müdürlük görevini üstlendi. 2002 ve 2014 yılları arasında VİKO Electric & Electronic’de IT Direktörü olarak üst yönetim kurulu ve icra kurullarında görev aldı. Japon Panasonic firmasının, VİKO’yu satın almasıyla, 2015 ve 2020 tarihleri arasında Panasonic Life Solutions Türkiye Elektrik San. Ve Tic. A.Ş’nin IT Genel Müdürü olarak üst yönetim kurulunda görev yaptı. Japonya ve Hindistan’da çalışan sistemlerin Türkiye’ye uyarlanması, yeni teknolojilerin Panasonic firmasına uyarlanması, Bilgi Güvenliği Komitesi ve birçok kurulun başkanlık görevlerini gerçekleştirdi. Şubat 2020 tarihinde Uyumsoft’ta Yönetim Kurulu Danışmanı olarak göreve başlayan Özkan Metin, 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü unvanı ile yeni görevine atandı.

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Anahtar Kelimeler:
UyumsoftÖzkan Metin
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