Uyuşmazlıklara davalık olmadan hızlı çözüm

İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC merkezinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, inşaat sektörü için uyuşmazlıkların çözümünde hız ve zamanlamanın önemine dikkat çekti. Akıncı şöyle konuştu;



“Sektörde uyuşmazlıkların mahkemeye veya tahkime gitmeden çözümü için DRBF ile iş birliği yapacağız. ISTAC’ın inşaat dünyasına sunduğu tahkim avantajlarının yanı sıra, sektörde uyuşmazlıkların mahkemeye veya tahkime gitmeden çözümü için de güç birliğine gideceğiz. DRBF de mensuplarını, uyuşmazlık halinde mahkemeler yerine İstanbul Tahkim Merkezi’ne yönlendirerek üye ağını bu alanda harekete geçirecek. Bu sektörde ortaya çıkan uyuşmazlıklara hızlı ve etkin çözüm, dolayısıyla tahkimin yarattığı avantajlar çok önemli… DRBF ile iş birliği anlaşması imzaladığımız için mutluyuz. Özellikle sözleşmelere ISTAC tahkim şartı yazılmasının teşviki konusunda birlikte bir yol haritası oluşturacağız. Sektör oyuncuları için etkin bir uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işlerlik kazanacağına, tahkimin inşaat sektörüne büyük açılımlar getireceğine inanıyoruz.”



Uluslararası etkinliği olan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Derneği (DRBF) Ülke Temsilcisi Av. Yasemin Çetinel de, bölgesel açıdan İstanbul Tahkim Merkezi ile iş birliğini çok önemsediklerini, imzalanan protokole hızla işlerlik kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı. Çetinel, iki kurumu bir araya getiren süreci şöyle değerlendirdi;

“DRBF genel olarak yerel bölgesel tahkim merkezleri ile iş birliğini hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda İstanbul’a öncelik vermeyi tercih ettik. Bu alanda ISTAC’la beraber yürüme hedefimiz var. Her yerel tahkim merkezi kendi kurallarını oluşturuyor. İnşaat uyuşmazlıklarında DAB (Dispute Avoidance Board) kuralları sektörümüz için önemli… Öncelikle ISTAC’ın bünyesine DAB kurallarını getirmekle, bu iş birliğinin temelini oluşturabileceğimizi düşünüyorum.”



ISTAC Başkanı Prof. Akıncı da, kurumsal açıdan kurallar temelinde iş birliği zemini oluşturmayı çok önemsediklerini belirtti. Akıncı, “Bu durumda iş birliğimizin ilk adımı olarak, birlikte ISTAC-DAB kurallarını hazırlayacağız. Kısa vadede ilk hedefimiz bu kuralları ISTAC’a adapte etmek olacak. Ayrıca eğitim ve seminerlerle konferanslarla güç birliği yaparak, kâğıt üzerinde değil etkin bir sektörel güç birliğini hayata geçirmek istiyoruz. Sonuçta hem sektör hem meslektaşlarımız ve her iki kurum kazançlı çıkacak.”







ISTAC ile DRBF arasındaki imza seremonisine İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih BİLİCİ, ISTAC Genel Sekreteri Yasin Ekmen ve DRBF önceki başkanı Paul Taggart da katıldı. Son yıllarda “Uyuşmazlık Önleme-Çözüm Kurulu” uygulaması, iş dünyasında anlaşmazlıkların dava aşamasına gelmeden giderilmesi açısından ilgi görüyor. 1996 yılından beri faaliyette olan ABD merkezli Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Derneği (DRBF) de, özellikle inşaat uyuşmazlıklarına dâhil olan bütün taraflara eğitim, iletişim ve çevre edinme fırsatları sunarken, uyuşmazlık çözüm heyetlerinin etkinliğini arttırmayı hedefliyor.