Van PERDER’de bayrak değişimi Organize perakendenin en önemli halkası olan yerel zincir marketlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na bağlı Van Perakendeciler Derneği’nin (PERDER) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapıldı. İlde 28 üye ile faaliyet gösteren Van PERDER'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Almar Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Alıcı seçildi.

Perakende sektörünün en önemli ve en büyük çatı örgütü konumunda olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu’na (TPF) bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Van PERDER’in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Van’da perakende sektörünün gelişimi, üretici, tedarikçi ve kusursuz müşteri memnuniyeti için çalışmalarını sürdüren Van PERDER’in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Almar Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Alıcı seçildi.



Van PERDER’in, ildeki yoğun rekabete rağmen kuvvetli bir bağa sahip olduklarını belirten Mahir Alıcı, yeni dönemde derneğin bölgedeki konumunu güçlendirmek adına farklı alanlarda birçok projeyi hayata geçireceklerini belirtti. TPF bünyesinde Van’da 28 üye ile 56 şubede 1700’e yakın kişiye iş gücü sağladıklarını söyleyen Alıcı, “Önümüzdeki dönemde hedefimiz 100 şubeye ulaşmak” dedi.



Van'da yerel zincirler, yaygın ve indirim mağazaları dahil 220’ye yakın marketin bulunduğuna dikkat çeken Mahir Alıcı, "Bölgemizde rekabet kurallarının yeniden belirlenmesi için var gücümüz ile çalışacağız. Van'da 2018 yılında yaygın ve indirim mağazalarının yüzde 40 büyüme hedefi mevcut. Yani 2018 sonunda il genelinde 300’e yakın market olacak. Herkesin her yerde ticari faaliyet yapma hakkına sonsuz saygılıyız. Ancak aynı sokakta 5 market olmasının kimse faydası yok. Bu durum yatırımcıya, üreticiye, tedarikçiye, zarar veriyor" açıklamasını yaptı.



Yeni dönemde müşteri odaklı bir vizyon ile verimlilik ve maliyet odaklı konulara eğilerek hem müşteri hem de çalışan kanalında kalıcı işlere imza atacaklarını ifade eden Alıcı, “Devraldığımız bayrağı TPF önderliğinde üye sayımızı da artırarak taşıyacağız. Yeni dönemin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.



Van PERDER'in Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim kurulu ise şöyle belirlendi;

Başkan Mahir Alıcı, üyeler; Serhat Bayram, Sıddık Tatar, Tekin Irmaksever, Yavuz Dalgın, Turan Avcı, Müjdat Atakan.