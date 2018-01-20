Varlıbaş, DEİK’teki yeni görevine başladı

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) yeni görevine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, DEİK Sağlık İş Konseyi (SAİK) Yürütme Kurulu’na seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Varlıbaş, DEİK Başkanı Nail Olpak başta olmak üzere tüm üyelerle ortak bir amaç için, Türkiye’nin dünya ile ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"DEİK bünyesinde oluşturduğumuz güç birliği sayesinde yeni stratejiler geliştirme ve Türkiye’nin ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Sağlık İş Konseyi olarak Türkiye’de üretilen biyoteknolojik, biyobenzer ürünler, ilaçlar, medikal cihazlar gibi yüksek katma değere sahip ürünler ve hizmetlerimiz ile ihracatımızı geliştirmek için çalışmalar yapacağız.

Türkiye’de firmalar dış ticaretini daha da geliştirmeli, yükselen yeni hedef pazarları keşfetmeli ve kalitesini bu pazarlara tanıtmalı. Türkiye konumu itibarıyla da ticarette avantajlara sahip. Türkiye, dünya ülkeleri ile yaptığı sektörel iş birlikleri yatırımları ile çekici bir finans merkezi haline gelmektedir. DEİK,sektörler ya da ülkeler bazında yaptığı çalışmalar ve verdiği desteklerle ülkemizin küresel değer zincirinin çok büyük bir parçası olmasına katkı sağlamaktadır."

Aynı zamanda Almanya ve Hollanda İş Konseyleri’nin Yürütme Kuruluna da seçilen Dr. Varlıbaş, bu ülkeler ile Türkiye arasında sanayi, teknoloji, hizmet, altyapı, enerji gibi birçok alanda iş birliğinin geliştirmesi adına çalışmaların yapılmakta olduğunu aktararak, "DEİK bünyesindeki çalışmalarımızla birçok ortak girişime zemin oluşturacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.