Ve bir markamız daha ilk 10'a girdi

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki ağırlığı artıyor. İlk 10 ekonomiye girmek için dünya çapında 10 marka hedefi yavaş yavaş gerçekleşiyor. 18'inci fabrikayı Hollanda'da açan Sarten Ambalaj alanında dünyanın ilk 10 markası içinde yer aldı. 1972 yılında Çorlu’da kurulan bir aile şirketi olan Sarten Ambalaj, bugün yaklaşık 3 bin 300 çalışanıyla dünyanın ilk 10 ambalaj üreticisinden biri konumunda yer alıyor. Yurtdışında üçüncü, toplamda ise 18’inci fabrikasını Hollanda’da açan firma 46 yıldır devam eden sürekli yatırımlarıyla büyümeye devam ederken, ürettiği ürünlerle hayatınızın içindeki her alanda yer alıyor.



Endüstriyel ürünlerden, boya, gıda ve kozmetik sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazeye metal ve plastik ambalaj üretimi gerçekleştiren Sarten Ambalaj, Türkiye ve çevresinde sürekli yatırımlarla büyüyen «lider ambalaj şirketi» olma vizyonuyla yurtiçinde ve yurtdışında yatırımlarına devam ediyor. Sarten Ambalaj, yurtdışındaki üçüncü, toplamdaki 18’inci fabrikasını Hollanda’da açtı. Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, Sarten Packaging Netherlands B.V bünyesinde Roosendaal’de kurulu Aerosol Kutu Fabrikası’nın konum olarak Avrupa’nın en büyük limanları arasında yer alan Antwerp ve Rotterdam arasında bulunduğunu kaydetti.



Sarten Hollanda fabrikasının kozmetik ambalaj üretimi için yapıldığı bilgisini veren Sarıbekir şöyle konuştu: “Hammadde Türkiye’den gidiyor, Hollanda’da montaj yapılıyor. Bu fabrika öncelikli olarak dünyanın önde gelen markalarından biri ve bizim de büyük müşterilerimizden birinin ihtiyacını karşılamak için kuruldu. Ayrıca Avrupa’daki diğer müşterilerimize de buradan hizmet verebileceğiz. Önceden Hollanda’daki müşterimize 800 tır ile ambalaj yolluyorduk. Bu da lojistik masrafını arttırıyordu. Biz de İstanbul'da üretip göndermektense Hollanda’da bu fabrikayı kurmaya karar verdik. Şimdi sadece 80 tır ile yarı mamül yollayacağız ve bunu bitmiş ürüne çevireceğiz. Bu bize rekabet avantajı sağlayacak. Hollanda fabrikamızda başlangıç olarak tek bir hatla üretime başladık. Eylül ayında fabrikamızda ikinci üretim hattımız da devreye girmiş olacak. 2020 yılında bu fabrikamız için 30 milyon Euro ciro hedefliyoruz.”



“Sarten, Türkiye’de doğup dünyaya açılan bir markanın başarı hikayesidir”



Türkiye ve yurtdışında yaklaşık 3.300 çalışanı bulunan Sarten’in 1972 yılında Çorlu’da kurulan bir aile şirketinden bugün Türkiye ve Ortadoğu’daki en büyük metal ambalaj üreticisi konumuna geldiği bilgisini veren Sarıbekir, “Avrupa’da ilk 3, dünyada ise ilk 10’da yer alıyoruz. 2015’de Mitsui ile yüzde 15’lik ortaklık kurduk. 2014 yılında Turquality programına girdik. Ambalajlarımızı Sarten markasıyla iletiyoruz. 1992’de müşterilerimizin talepleriyle plastik ambalaj üretmeye başladık. 2002 yılında ilk yurt dışı fabrikamızı Bulgaristan’da açtık. 2009 yılında da Rusya fabrikamızı açtık. Rusya pazarına dönük çalışmalarımız devam ediyor. Rusya’da yaptığımız yeni yatırımlarla artık kapak da üretmeye başladık. Önümüzdeki yıllarda 3 ülkede daha fabrika kurma hedefimiz var” diye konuştu.



2017 yılı konsolide cirosunun 350 milyon doları aştığını belirten Zeki Sarıbekir, 2018’de yurt dışıyla beraber toplam üretimden satışların 400 milyon dolar olmasını hedefliyoruz. Dünyadaki ambalaj tüketimi artıkça bizim de hedeflerimizin gerçekleşme ihtimali her geçen gün yükseliyor” dedi.





“Türkiye’den 80’in Üzerinde Ülkeye Ambalaj İhraç Ediyoruz”



Türkiye’de bulunan 15 fabrikasından dünyada 80’in üzerinde ülkeye ambalaj ihraç ettiklerini belirten Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir “Bugün, Türkiye’de bulunan fabrikalarımızdan dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyoruz. Üretimimizin yüzde 27’sini ihraç ediyoruz. 2017’de 85 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018 ihracat hedefimiz ise 100 milyon dolar” dedi.



Ambalaj Sektörünün İlk Ar-Ge Merkezi Sarten’den



2005 yılında Sarten’in Silivri Yerleşkesinde kurulan Ar-Ge biriminin teneke ve plastik ambalaj üretimi üzerine maliyet düşürücü, verimlilik ve kalite artırıcı, otomasyon çalışmaları ve ürün tasarım, ürün geliştirme çalışmalarına yönelik çok sayıda başarılı projeye imza attığını belirten Zeki Sarıbekir “Merkezimiz, 24 Mart 2017 tarihinden itibaren de tüm faaliyetlerini T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilen 417. Ar-Ge Merkezi olarak sürdürmektedir. Sarten Ar-Ge Merkezi ambalaj sektörünün ilk ar-ge merkezi olma özelliğine sahiptir” dedi.





Konserveden, Temizlik ve Kozmetik Ürünlerine Kadar Hayatın İçindeki Her Alanda Varız



Ürün gamlarının yüzde 82’sinin metal ambalaj ağırlıklı olduğunu ifade eden Zeki Sarıbekir, “Gıda alanında salça, konserve, yemeklik yağ, et ve süt ürünleri, ketçap ve mayonez, kozmetik ürünlerinde aerosol kutuları, temizlik ürünleri, ilaç ve kişisel bakım ürünleri, endüstriyel alanında ise madeni yağ, boya ve zirai mücadele ürünleri için ürettiğimiz kutular ile hem evinizin hem hayatın içindeki her alanda varız” dedi.





SARTEN AKADEMİ’de 140 Yönetici Adayı Yetişti



Genç üniversite mezunlarına 1 ay süreyle eğitim verdiklerini açıklayan Zeki Sarıbekir, “2008 yılında kurduğumuz Sarten Akademi’de gençlere eğitim veriyoruz ve onları yönetici programına alıyoruz. Amacımız geleceğin yönetici adaylarını kuruma kazandırmak. Şu zamana kadar 140 genç yönetici adayı Sarten Akademi’de yetişti” dedi.