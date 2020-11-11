Ve gıdacılar Çin pazarına gitti

Türk gıda ihracatçıları, 2019 yılında yüzde 63'lük ihracat artış hızıyla 226 milyon dolar ihracat yaptıkları, en büyük hedef pazarlarından Çin Halk Cumhuriyeti'nde bu yıl 3. kez düzenlenen China International Import Expo (CIIE) 2020-Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na katılarak pandemi sonrasına yatırım yaptı. Türk gıda ihracatçıları, önümüzdeki 5 yıllık sürecin sonunda Çin'e yaptığı gıda ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçmeyi hedefliyor.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5-10 Kasım 2020 tarihleri arasında Şanghay'da düzenlendiği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 8 milli katılım, 7 bireysel katılım olmak üzere toplam 15 Türk firmasının katıldığı fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun Ege İhracatçı Birlikleri'nce üstlenildiğini dile getirdi.

Çin, 2,1 trilyon dolarlık ithalat yapan büyük bir dev

2019 yılını 'Çin Yılı' ilan ettiklerini hatırlatan Eskinazi, "Çin, Türkiye'nin en fazla dış ticaret açığı verdiği iki ülkeden biri konumunda. Çin mal almak için uzak bir ülke olmadığına göre, ihracat için de uzak bir ülke değil. İki ülke arasındaki dış ticaretin dengeye gelmesi için çaba gösteriyoruz. Çin,2019 yılında 2,4 trilyon dolar ihracat yaparken, 2,1 trilyon dolar da ithalat yaptı. Çin'in dünyadan yaptığı ithalatın şekillenmesinde Çin Uluslararası İthalat Fuarı çok önemli yer tutuyor. Çin'e daha fazla ihracat yapmak için önümüzdeki yıllara yatırım yaptık" şeklinde konuştu.

Celep: “Profesyoneller ve direk alıcılar katıldı”

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan Covid-19 virüsü sonrasında Çin'e gıda ihracatında 2020'nın Ocak - Ekim döneminde yüzde 11'lik bir daralma yaşandığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, pandemi sonrasında Çin pazarında daha güçlü olmayı hedeflediklerini, Çin hükümetinin büyük önem verdiği Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda yer aldıklarını kaydetti. Celep, “Pandemi koşullarının yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen beklentinin üzerinde bir ziyaretçi ile karşılaştık. Geçen yıllara kıyasla daha düşük bir ziyaretçi sayısı olmasına karşın profesyoneller ve direk alıcılar katılım sağladı” dedi.

Fuara Türkiye’den Online olarak bağlandık.

Çin anakarasında yerleşik tüm ticari temsilciliklerimiz tarafından aktif katılım sağlanan fuarda önemli görüşmelerde bulunulduğunu dile getiren Celep, sözlerini şöyle tamamladı; “Ayrıca WeChat programı üzerinden video konferans formatında ziyaretçilerimizle görüntülü görüşme yapma imkanı sağladık ve fuara online olarak Türkiye’den bağlandık. Çin'e gıda ürünlerimizin ihracatında 5 yıl sonunda 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz.”

Türk lezzetleri Çin damak tadına göre sunuldu

Çin’in gıda sektöründe faaliyet gösteren en büyük devlet şirketlerinden Cofco Firması aracılığıyla Türk ürünleri ile Çin damak tadına uygun menülerin ziyaretçilere sunulduğu Türkiye standında kuruyemiş, lokum, Türk kahvesi, dondurma, süt ve süt ürünleri, baklava, kuru incir, kuru üzüm, kuru kayısı, organik sağlıklı atıştırmalıklar, zeytin ve zeytinyağı vb gıda ürünlerinin tanıtımı yapıldı ve Türk ürünleri büyük beğeni aldı.

Çinliler en çok Türk fındığını tercih etti

Türkiye, 2020 yılının Ocak - Ekim döneminde Çin'e 157 milyon dolarlık gıda ürünleri ihraç ederken, Çinliler en çok Türk fındığını tercih etti. Çin'e fındık ihracatımız 41 milyon 20 bin dolar olurken, 12,7 milyon dolarlık patates ihraç edildi. Deniz hıyarı ihracatı 10,5 milyon dolarla en çok ihraç edilen üçüncü ürün olarak gerçekleşti.

Süt ürünleri ihracatı 5 milyon doları aştı

Çin'e ihracat vizesini Mayıs 2020 itibariyle alan Türk süt ürünleri sektörü, Çin pazarında yerini almaya başladı. Süt ürünleri sektörü 2020 yılının 10 aylık döneminde Çin'e 5 milyon 7 bin dolarlık ihracata imza attı. Antep fıstığı, ayçiçeği yağı, kiraz, aspir yağı, nohut, mercimek, kuru incir, kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzüm, bisküviler ve zeytinyağı Çin'e ihracatta öne çıkan diğer gıda ürünleri oldu.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na, 6 farklı sektörde 15 farklı holde 2800 firma katılırken, Türkiye’den 16 firma ve kurum yer aldı. Ege İhracatçı Birlikleri'nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'yla; Aydın Kuruyemiş San. Tic. A.Ş., CLK İpekyolu Lojistik A.Ş., Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş., İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş., Kırlıoğlu Tarımsal Ürünler Gıda İnş. San. Tic. A.Ş., Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. ve Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş." firmaları katıldı.