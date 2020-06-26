Ve Londra'ya mağaza açtılar

Doğtaş, tarz ve uyum aşkını Londra’ya taşıyor... Doğtaş, Londra Edmonton’da açılan yeni mağazasıyla 2020 büyüme hedeflerine bir adım daha yaklaştı. 2020 yılında yurtiçi ve yurtdışı %40 büyüme hedefiyle yola çıkan Doğtaş, bu yolda hız kesmeden adım atmaya devam ediyor. 28 ülkede 400’e yakın mağazayla tüketicilerine hizmet veren Doğtaş Kelebek grubunun lokomotif markası Doğtaş, bir süredir yeni yatırımcısıyla birlikte açacağı Londra mağazasının hazırlıklarını sürdürüyordu.

Doğtaş’ın bu sene başında açıkladığı yurtdışındaki mağaza sayısını artırma hedefi çerçevesinde emin adımlarla yollarına devam ettiklerini belirten Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan sözlerini şöyle devam ettirdi: “Artık geride kaldığını umduğumuz pandemi sürecinde yaptığımız hazırlıklar, yılın ikinci yarısında açacağımız yurtiçi ve yurtdışı mağazalarıyla gerçeğe dönüşüyor. Geçtiğimiz dönemde Çin’e olan talebin azalmasıyla birlikte, Türkiye mobilya sektörü, yeni pazarlara açılma ve büyüme adına pozitif bir görüntü sergiliyor. Türk Mobilya sektörü 2019 yılında üretimde 13, ihracatta ise 12. sıradaydı. Bu yeni gelişmeleri faydaya çevirerek Türkiye’nin bu alanda kazançlı çıkacağına inanıyorum. Biz de Doğtaş olarak, yeni lokasyonlarda yeni yatırımcılarla görüşmeye devam ediyoruz.”

25 Haziran’da perakende mağazacılık alanında başarılı bir geçmişe sahip olan yeni iş ortağıyla birlikte açılan Doğtaş mağazası, tarz ve uyum konseptini Londra’daki müşterisiyle buluşturmaya hazır olduğu belirtiliyor.