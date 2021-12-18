Veeam’in Yeni CEO’su Anand Eswaran Oldu

Modern Veri Koruması sağlayan yedekleme çözümlerinin lider şirketi Veeam Software, bugün Anand Eswaran'ı yeni CEO ve şirketin Yönetim Kurulu üyesi olarak atadığını duyurdu. William H. Largent (Bill Largent), Yönetim Kurulu Başkanı rolüne odaklanmak için CEO görevini Eswaran’a devrediyor. 2021’de yıllık sürekli gelirinde (ARR) 1 milyar doları aşan ve 400 bin'den fazla müşterisi olan Veeam, tüm ortamlarda ve hibrit bulut genelinde veri hareketi, denetimi ve güvenilir korumayı yöneterek veri ekosisteminin kalbinde yer alıyor.

Katlanan büyümeyi ve müşteri artışını yönetmek üzere Veeam ekibine katılan Eswaran, daha önce RingCentral'da Başkan ve Operasyon Direktörlüğü (COO) görevini yürütüyordu. RingCentral, Eswaran liderliğindeki en son finansal sonuçlarında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 artışla 1,6 milyar dolarlık yıllık sürekli gelir (ARR) açıkladı.

Largent liderliğinde, 2021'de rekor düzeyde karlı bir düyüme ele eden Veeam, 2021 Magic Quadrant'ta Gartner’da Yedekleme ve Kurtarma Çözümleri kapsamında art arda beşinci kez sektör lideri olarak adlandırdı ve şirketi iki yıl üst üste yürütme yeteneği açısından en yüksek konuma getirilen Veeam Pazar payı açısından dünya çapında ikinci sırada yer aldı.

Veeam Yönetim Kurulu Başkanı Bill Largent konuyla ilgili şunları söyledi: “Veri yönetimi ortamı katlanan bir hızla gelişiyor. Tartışmasız pazar lideri olan Veeam, müşterilerinin işlerini sürdürebilmeleri için karmaşık bir veri koruma ortamında güvenli bir şekilde yön göstermek için müşterilerine yardımcı olan en güvenilir ortaktır. Her dönemde müşteri ihtiyaçlarını öngören bir şirket olarak bu konumumuzu korumak üzere mevcut duruma meydan okumaya ve yenilik yapmaya devam edeceğiz.” dedi. Largent sözlerini şu şekilde tamamladı: “Anand'ı Veeam'in yeni CEO'su olarak aramızda görmekten heyecan duyuyorum. Anand, Veeam’e amaca yönelik ve önce insan kültürüyle yeni iş modelleri geliştirme, pazar genişlemesini yürütme ve büyümeyi yönlendirme konusunda kapsamlı bir deneyim getiriyor. Önemli tecrübelere sahip olan Anand’ın aramıza katılması, buluta daha da hız katarak, gelecekte halka açık bir şirket olma fırsatını değerlendirmemizi sağlayacak ve Veeam'in yeni bir başarı çağına götürecektir”.

"Veeam, pazardan çok daha hızlı büyüyen benzersiz bir şirket olduğunu belirten Veeam CEO'su Anand Eswaran, böylesi heyecan verici bir zamanda yetenekli bir ekibe katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti. Eswaran sözlerine şöyle devam etti: “Veri patlaması yaşanıyor ve veri, bütün kuruluşlar için en önemli varlıklardan biri haline geldi. Bu nedenle, veri yönetimi, güvenlik ve koruma, bugün kuruluşların çalışma şekli için çok önemli ve bu anlamda sağlam bir stratejiye sahip olmamak felaketle sonuçlanabilir. Veeam, en güçlü fidye yazılımı koruması ve verileri nerede olursa olsun koruma yeteneği ile veri ekosisteminin ortasında olduğu için benzersiz bir fırsata sahip.

Sektörde iyi bilinen stratejik vizyonu, kapsayıcı liderliği ve büyümeyi artırma konusundaki gerçekleştirdikleriyle Veeam'in yıllık sürekli gelirinde ve ötesinde bir sonraki 1 milyar ABD Dolarına ulaşmasını sağlayacak mükemmel bir geçmişe sahip olan Anand Eswaran, RingCentral'da Ürün, Mühendislik, Satış, Pazarlama, Hizmetler, Müşteri Hizmetleri, Operasyonlar, BT ve İnsan Kaynaklarını yönetti. RingCentral'dan önce Eswaran, Microsoft'un Global Kurumsal Ticari ve Kamu Sektörü işlerinden sorumluydu. Microsoft'taki görevinin başlarında, 24 bin profesyonelden oluşan global bir ekip olan Microsoft Hizmetleri, Endüstri Çözümleri, Dijital, Müşteri Hizmetleri ve Müşteri Başarısını yönetti.

Eswaran, Microsoft'a katılmadan önce SAP'de 5,4 milyar ABD Doları tutarındaki Küresel Hizmetler biriminde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı, SAP'nin kurumsal uygulamaları aracılığıyla 17 bin teknoloji uzmanına, müşteri ve iş ortağı değeri yaratma ve geliştirme konusunda liderlik etti. HP'de Küresel Yazılım Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Vignette'de (şimdi OpenText) Küresel Profesyonel Hizmetler Başkan Yardımcısı ve Braun Consulting'de (şimdi Fair Isaac) Kıdemli Müdür gibi birçok başka liderlik rolü üstlendi.