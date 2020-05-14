Vissne ile şirketlerin içindeki inovasyon ortaya çıkıyor

Koronavirüs sülalesinin en yeni üyesi Covid 19, sadece tüm dünyayı etkisi altına almakla kalmadı, alışkanlık haline gelmiş birçok davranışın da artık eskisi gibi olmayacağını gösterdi. İş yapış yöntemleri de kuşkusuz bu yeni süreçten nasibini alacak. Bu sürece ayak uyduramayan ve kendini yenileyemeyen firmalar ise maalesef ilerleyemeyecek.

Firmaları bu yeni süreçte öne çıkartacak olan ise inovatif fikirleri olacak. Vissne markası da tam bu amaç için kuruldu. Markanın CEO’luğunu inovasyon denilince Türkiye’de akla gelen ilk isimlerden olan Salih Keskin üstlendi. Vissne, bu yeni süreçte firma ve kurumlara destek vererek onları hızlı bir şekilde dönüştürecek inovatif fikirler ortaya çıkarmak için kolları sıvadı.

Sistem nasıl işliyor?

Vissne, şirketler ve kurumlarla uzaktan erişimle görüşmeler yapıyor. Bu sayede şirketlerin tüm yetkilileri nerede olursa olsun, toplantıya katılabiliyor ve tüm fikirler masaya yatırılıyor. Şirketlerin özellikleri irdelenecek, hangi konularda öne çıkabilecekleri, diğer şirketlerden kendilerine farklı kılan özellikleri ve benzeri birçok veri incelenerek inovatif bir fikrin ortaya çıkması sağlanıyor. Bu iletişim yöntemi zaman ve mekandan tasarruf sağlarken, şirket ve kurumların daha hızlı karar almasını da sağlıyor.

Vissne, inovatif fikirlerin öne çıkması için çalışmayı sürdürdüğü şirketle her biri en az iki saat süren 3 ya da 4 toplantı gerçekleştiriyor. Böylece şirketler yeni dönemde yepyeni fikirler ile yollarına devam ediyor.

İlk çalışma Başarsoft’la

Vissne ilk çalışmasını ise Türkiye’nin dijital haritacısı olarak bilinen Başarsoft’la gerçekleştirdi. Başarsoft’un üç ortağının yanı sıra bütün bölüm yöneticilerinin katıldığı ilk toplantıda, ilginç sonuçlar ortaya çıktı. İlk aşamada bütün yöneticilerin inovasyona bakış açılarının değerlendirildiği toplantıdan şirketin önümüzdeki süreçte motivasyon, yaratıcılık ve inovasyona daha fazla odaklanması gerektiği sonucu çıktı.

Çalışmayı değerlendiren Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, “Biz olabildiğince teknolojiyi, global gelişmeleri yakından takip eden, pazarımızda lider konumda bir firmayız. Ama buna rağmen çok iyi olduğumuzu düşündüğümüz bazı alanlarda potansiyelimizin çok altında kaldığımızı görmemizi sağladı bu çalışma. Vizyonumuzu yenileyip, ufkumuzu genişletmenin yanında, çok yakınımızda olan kolay fırsatlara da ulaşmanın yollarını dinledik” dedi.

Vissne CEO’su Salih Keskin ise “Bu yöntemle kurumlara ürün ve/veya hizmette yenilikçi modeller ortaya çıkarma, değişim ekipleriyle değişim ve dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve daha da önemlisi inovasyon kültürü kazandırılması sağlanıyor. Bu programların çok önemli olduğunu düşünüyoruz, çünkü dünya tarihinin hiçbir döneminde rekabet bu kadar acımasız olmamıştı. Yenilik, değişim ve farklılık ortaya konulmadığında yani inovasyon yapılmadığında ayakta kalma şansı maalesef yok” diye konuştu.