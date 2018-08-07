Whirlpool’dan 2 yeni üst düzey atama

Whirlpool Corporation Türkiye bünyesinde Mayıs 2017’den bu yana Küçük Ev Aletleri ve Klima Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Aylin Alpay, şirketin yeni Pazarlama Direktörü olarak atandı. Temmuz 2018 itibarıyla yeni görevine başlayan Alpay, tüm pazarlama operasyonlarının sorumluluğunu üstlenecek.







Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Aylin Alpay, profesyonel kariyerine 2003 yılında Beko’da Uluslararası Satış Müdürü olarak başladı. Alpay kariyeri süresince Samsung Electronics Türkiye’de Ürün Müdürü, Metro Toptancı Market’te Kategori Müdürü ve Sony'de Grup Satış ve Pazarlama Müdürü pozisyonlarında görev aldı.







Özkan Yıldırım, Whirlpool Corporation Türkiye’nin yeni Satış Direktörü oldu



Temmuz 2018 itibarıyla Whirlpool Corporation Türkiye Satış Direktörü olarak atanan Özkan Yıldırım, şirketin tüm satış süreçlerinin ve ekibinin yönetiminden sorumlu olacak.







Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Özkan Yıldırım, kariyerine 1992’de Tatiş Holding’in satış departmanında Samsung markalı ev elektroniği ürünleri için iş geliştirmeden sorumlu müdür olarak başladı. Yıldırım’ın çalışma hayatı daha sonra Profilo‘da devam etti ve ardından General Electric’de Marmara Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Temmuz 2018 itibarıyla başladığı yeni pozisyonundan önce Whirlpool Corporation Türkiye’de şirketin satış organizasyonunda farklı kanalların yöneticiligini üstlenen Özkan Yıldırım, en son Geleneksel Kanal Satış Direktörlüğü görevini yürütüyordu.







Hotpoint Hakkında: Bir Whirlpool Corporation markası olan Hotpoint, 1911 yılından beri evin her alanında maksimum konfor sunmak için yenilikçi ürünler tasarlıyor. Hotpoint ürünleri, mükemmel performansı, yüksek verimliliği ve sağladığı enerji tasarrufuyla hayatınıza değer katıyor. Evdeki yaşam kalitesini sürekli artırmak isteyenlerin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan ürünler, paylaşımın, konforun ve samimiyetin merkezi konumunda bulunuyor.







Whirlpool Corporation Hakkında: Whirlpool Corporation, 2017 yılında elde ettiği yaklaşık 21 milyar dolarlık cirosu, 92.000 çalışanı ve toplam 70 üretim ve Ar-Ge merkeziyle bugün dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticilerindendir. Hotpoint, Indesit, KitchenAid, Whirlpool, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht ve Jenn-Air markaları başta olmak üzere nerdeyse her ülkede tüketicilerle buluşan Whirlpool Corporation’ın Avrupa Operasyon Merkezi olan Whirlpool EMEA İtalya, Pero (MI)’da yer alıyor. Türkiye'nin de dahil olduğu Whirlpool EMEA; yaklaşık 22,000 çalışanı, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan 30’dan fazla ülkedeki satış ağı ve 7 ülkede faaliyet gösteren üretim tesisleriyle Whirlpool Corporation’ın bir parçasıdır.



Türkiye’de ana markası Hotpoint ve Indesit markalarıyla beyaz eşya, küçük ev aletleri ve klima sektöründe faaliyet gösteren şirket, yeni konsept Hotpoint mağazası yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. Whirlpool Corporation'ın, Manisa'da 1995'ten beri faaliyette olan soğutucu fabrikası ve 2014'te üretime başlayan çamaşır makinesi fabrikası ise son 8 yıldır Ege Bölgesi'nin elektrik-elektronik kategorisinde ihracat rekortmeni.

