Yalıtım yaptı Türkiye kazandı liderliği pekişti

ODE Yalıtım, 2020 yılında pandemi koşullarına rağmen yüzde 30 büyüyerek yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi unvanını daha da pekiştirdi. 2021 yılı büyüme hedeflerini yüzde 35 olarak belirlediklerini söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Eskişehir’deki tesislerinde yapacakları ilave yatırımla birlikte üretimi ve istihdamı artıracaklarını ifade etti. Dünya genelinde tedarik zincirinde yaşanan problemlere de dikkat çeken Turan, yalıtım sektörünün 2021 yılındaki en önemli gündemlerinden birinin, üretimde ve ürün arzında sürdürülebilirlik olduğunu ifade etti.

Türkiye’de ve ihracat yaptığı altı kıtadaki 75’in üzerinde ülkede yalıtım sektörünün önde gelen firmalarından olan ODE Yalıtım, pandemi döneminde inşaat sektörünün daralmasına ve tedarik zincirindeki kırılganlıklara rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdü. 2020 yılında yüzde 30 büyüme kaydettiklerini, 2021 yılı büyüme hedeflerini ise yüzde 35 olarak belirlediklerini söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yeni dönem planlarını ve sektöre dair öngörülerini paylaştı.

“Yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketiyiz”

ODE Yalıtım’ın 35’inci kuruluş yılı olan 2020’deki hedeflerini pandemi sürecine rağmen değiştirmediklerini ifade eden Orhan Turan, “ODE olarak kuruluşumuzdan itibaren bu tip zorlu dönemlerin bizi hedeflerimizden uzaklaştırmaması yönünde plan yapıyoruz. Bu doğrultuda 2020 yılında belirlediğimiz hedeflerimizi yüzde 100 hayata geçirdik. Membran tesislerimizin modernizasyon yatırımını gerçekleştirdik, kauçuk üretiminde kapasitemizi artırdık ve kurduğumuz test laboratuvarı ile Ar-Ge yatırımlarımızı hızlandırdık. Global bir marka olma vizyonumuzla ihracata ağırlık vermeye devam ettik ve pazar ağımızı 75’in üzerinde ülkeye taşırken ülkemizde olduğu gibi dünyada da pek çok prestijli projenin tercihi olduk. Tüm bunların neticesinde su yalıtımında yüzde 47, genelde ise yüzde 30 büyüme yakaladık. Bu büyüme ile birlikte yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi unvanımızı daha da pekiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“2021 yılında üretim kapasitemizi ve istihdamımızı artıracağız”

Yeni dönem hedefleri hakkında da bilgi veren Turan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Kısa bir süre içerisinde devreye alacağımız ‘ODE Yalıtım 5 Yıllık Stratejik Plan’ çerçevesinde, nitelikli insan kaynağımız ile yüksek teknolojiyi kullanıp markalı, katma değerli üretim yapmaya ve ihraç etmeye devam edeceğiz. Stratejik planımıza paralel olarak, Ar-Ge, dijital dönüşüm ve insan kaynakları özelinde planlarımızı da hazırlıyoruz. Tüm yatırım ve yapılanmamızı, yeni ve mevcut pazarların ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzerine kurguluyoruz. Bu kapsamda Eskişehir’deki üretim kapasitemizi artırmak için ilave yatırım yapacağız. Bu yatırımlarla birlikte yaklaşık 150 kişiye daha istihdam sağlayacağız. Tüm bunların neticesinde büyüme odaklı ilerlemeye devam edeceğiz. Bu yılki büyüme hedefimizi yüzde 35 olarak belirledik.”

“Bu yılın gündemi üretimde ve ürün arzında sürdürülebilirlik”

Pandemi sürecinin tedarik zincirinde aksamalara neden olduğuna dikkat çeken Orhan Turan, “Yalnızca ülkemizde değil, dünya genelinde yaşanan bu aksamaların etkisini, özellikle yılın ilk yarısında hissetmeye devam edeceğiz. Bu dönemde sektörümüzün önceliği, üretimde ve ürün arzında sürdürülebilirliği sağlamak olacak. Biz ODE olarak tüm tedarik, üretim ve dağıtım stratejimizi bu doğrultuda planladık. Sektör olarak da doğru bir planlama yapar, üretime ve ihracata odaklanırsak global arenada rekabet avantajı sağlayabiliriz. Çünkü günümüzde Almanya’nın doğusu ile Çin’in batısı arasında, üretim ve tedarik anlamında Türkiye ile baş edebilecek bir ülke yok” diye konuştu.

ODE Yalıtım hakkında

1985 yılında taahhüt faaliyetleriyle ticaret hayatına başlayan ODE, 1988 yılında Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birine yönelerek yalıtım sektöründe ilerleme kararı aldı. 1990 yılında ithalatçı, 1996 yılında ise üretici kimliğine kavuşan ODE; Yapı ve Teknik Yalıtım olmak üzere 2 ana kategoride üretim yapmaktadır. ODE bugün 5 modern üretim tesisinde, 4 binden fazla ürün çeşidi ve uzman personeliyle yalıtım sektörünün en büyük üreticileri arasında yer almaktadır. Global bir marka olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren ODE Yalıtım’ın ürünleri, 6 kıtada, 75’in üzerinde ülkede tercih edilmektedir.