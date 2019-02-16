Yapay Zeka Oyun Kurallarını Yeniden Yazıyor

İş dünyasının şimdiden bu değişime ayak uydurması gerektiğini ifade eden Aksu, özellikle üst düzey yöneticilere bu noktada önemli görevler düştüğünü aktardı. Veri analizi ve karar alma gibi pozisyonlardaki çalışanlar, yeni yapay zekâ yeteneklerinden ve araçlarından çokça faydalanıyor. Forbes raporuna göre firmaların %44’ü halihazırda, tekrar eden basit işleri yapay zekâya bırakarak, bilgi işçilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Yöneticilerin %79’u ise yapay zekânın iş akışında dönüştürücü ilerlemelere yol açtığı konusunda hemfikir.



14 Mart’ta Uniq İstanbul’da gerçekleştirecek ikinci Yapay Zeka Zirvesi’nde bu konuları detaylı olarak ele alacaklarını ve iş dünyasına bu noktada önemli bir fayda sağlayacaklarını ifade eden Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) Kurucusu Halil Aksu, “Zirvede yapay zeka teknolojilerinin iş modellerinde nasıl kullanıldığından, bu alandaki başarılı örneklerine, şirketlerin yapay zeka teknolojilerini kullanarak hangi problemi, hangi verilerle, hangi algoritmalarla çözülebileceğini, müşterilere nasıl değer katılabileceği gibi önemli detaylar uzmanlar tarafından ele alınacak.” dedi.



Yapay zeka ile bilgi işçiliğinin rolünün de artacağını aktaran Halil Aksu, çok da uzak olmayan bir gelecekte insanların daha değerli işlere, yapay zekanın yapamadığı işlere odaklanacağını, teknik konularda vasıflı olanların ise bu sistemleri geliştireceğini ifade etti.



“Yapay zeka pek çok idari, bürokratik, rutin, angarya, mükerrer işleri üzerimizden alacak.” diyen Halil Aksu, pek yakında şirketlerde akıllı sesli asistanların; toplantıları organize etmek, seyahatleri ayarlamak, izinleri yönetmek, taksi çağırmak gibi görevler için kullanılacağını söylüyor ve ekliyor: “Bu tarz basit organizasyonel işleri yapan asistanların farklı yönlerini hızla geliştirmesi gerekiyor, çünkü aksi durumda bu görevi sürdürmeleri mümkün olmayacak.”



Ara yöneticilerin yerini sanal yöneticiler alacak



Yapay zekâ aynı zamanda organizasyon yapılarını da değiştiriyor. Yapay zekâ sayesinde iş akışının optimize edilmesi ve aynı zamanda bilgi işçilerinin güçlendirilmesi, organizasyon yapısında doğal olarak temelden bir değişiklik ihtiyacını doğurdu. Yöneticiler organizasyonlarının yapısını daha da işlevler arası (cross-functional) hale getirmeye başladılar. İş akışlarının mekândan bağımsız hale gelmesi ise bir diğer önemli nokta. İleri düzeyde gelişmiş iletişim araçları ve veri depolama ile birlikte, çalışanlar verileri istekleri zamanda ve istedikleri yerde birbirleriyle paylaşabiliyor. Yapay zekâyı ve bu araçları birleştirdiğimizde ise veri paylaşımı geliştirmeleri çok daha hızlı şekilde ilerleyebiliyor. Hatta bazı yöneticiler karar almayı daha çevik hale getirmek için şirket içi hiyerarşiyi hafifletme çalışmalarına gidiyor.



“Üstten gelen talimatları, stratejileri, hedefleri, alttaki takımları ileten ara kademe yönetici pozisyonlarının yerini de akıllı sistemlerin, yapay zeka tabanlı sanal yöneticilerin alması bekleniyor” diyen Halil Aksu, sözlerini şöyle sürüyor: “Bu sanal yöneticiler; çalışanlara yardımcı olacak, performanslarını gerçek zamanlı takip edecek, rotalarını belirleyecek, işleri hiçbir şekilde tesadüfe bırakmayacak. Tabi bu hemen yarın olmayacak. Ama satıştan, pazarlamadan başlamak üzere, finans, insan kaynakları, satın alma, üretim, depo yönetimi ve benzeri alanlara zaman içinde yayılacak. İnsanlar daha değerli işlere, yapay zekanın yapamadığı işlere odaklanacak, teknik konularda vasıflı olanlar ise, bu sistemleri geliştirecek. İlginç günler bizi bekliyor…”