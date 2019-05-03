Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin (YAPDER) 3. Olağan Genel Kurulu 29 Nisan 2019 tarihinde, Perpa B Blok Persiad Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.
YAPDER 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Celal Toprak seçilirken, başkan vekilliğine Mehmet Gözcü, başkan yardımcılığına Bahattin Durmuş ve Oylum Tala ve genel sekreterliğe ise Elif Attepe getirildi.
YAPDER Onur Kurulu'na Engin Akman, Hamdi Doğan ve Hidayet Aslan seçildiler.
İşte YAPDER yeni yönetimi
Yönetim kurulu asil üyeleri: Celal Toprak, Memet Gözcü, Bahattin Durmuş, Oylum Tala, Elif Attepe
Yönetim kurulu asil üyeleri: Bengisu Yayla, Hikmet Aydoğan, Esra Eren
Yönetim kurulu yedek üyeleri: Derviş Araz, Aygül Uluşan, Uğur Akdemir, Yüksel Can, Çiğdem Şener
Denetim kurulu yedek üyeleri: Özkan Alıntaş, Erdal Akman, Murat Gülderen
Onur kurulu üyeleri: Engin Akman, Hamdi Doğan, Hidayet Aslan
YAPDER 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin (YAPDER) 3. Olağan Genel Kurulu 29 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşti.
03 Mayıs 2019 Cuma 17:22
Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin (YAPDER) 3. Olağan Genel Kurulu 29 Nisan 2019 tarihinde, Perpa B Blok Persiad Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.