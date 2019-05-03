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YAPDER 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin (YAPDER) 3. Olağan Genel Kurulu 29 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşti.

YAPDER 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
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Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin (YAPDER) 3. Olağan Genel Kurulu 29 Nisan 2019 tarihinde, Perpa B Blok Persiad Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

YAPDER 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Celal Toprak seçilirken, başkan vekilliğine Mehmet Gözcü, başkan yardımcılığına Bahattin Durmuş ve Oylum Tala ve genel sekreterliğe ise Elif Attepe getirildi.

YAPDER Onur Kurulu'na Engin Akman, Hamdi Doğan ve Hidayet Aslan seçildiler.

İşte YAPDER yeni yönetimi

Yönetim kurulu asil üyeleri: Celal Toprak, Memet Gözcü, Bahattin Durmuş, Oylum Tala, Elif Attepe

Yönetim kurulu asil üyeleri: Bengisu Yayla, Hikmet Aydoğan, Esra Eren 

Yönetim kurulu yedek üyeleri: Derviş Araz, Aygül Uluşan, Uğur Akdemir, Yüksel Can, Çiğdem Şener

Denetim kurulu yedek üyeleri: Özkan Alıntaş, Erdal Akman, Murat Gülderen

Onur kurulu üyeleri: Engin Akman, Hamdi Doğan, Hidayet Aslan

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