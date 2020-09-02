Yaralarını dijital pazarlamayla saracak

Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital platformları kullanıyor. İnterneti ürün veya hizmet satışı için kullanan KOBİ’lerin oranı ise yüzde 56. Şirketler, yeni normalde arama motorlarında üst sıralarda çıkmak ve kolay bulunmak için reklam verme eğiliminde. KOBİ'lerin radarında ise dijital pazarlama var.



KOBİ’ler için ücretsiz dijital doping

Yaz döneminde koronavürüs nedeniyle hedef kitlelerine ulaşamayan işletmeler için geliştirdikleri destek paketlerine değinen EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül şu bilgileri verdi: “Türk ekonomi yapısının belkemiğini oluşturan KOBİ’lerin koronavirüs nedeniyle yaşadığı pazarlama sorununa yardım etmek üzere üç ayrı dijital pazarlama paketini kullanıma sunduk. ‘Yeni başlayanlar için Google Ads reklamları’ paketlerimiz ile etkin destek ve hizmetlerle KOBİ’lerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlayarak ekonomik kalkınmadaki paylarını artırmalarına katkı sağlıyoruz. İşletmelerin bu hizmetten ücretsiz faydalanmaları için sadece sitemizde yer alan formu doldurmaları yeterli. Ardından Google Ads reklam hesapları ve reklam kampanyaları ücretsiz olarak açılacak ve herhangi bir hizmet bedeli ödemeyecekler.”

Ekonomiye dijital destek

Google SMB Premier partnerlerinden EG Bilişim Teknolojileri tarafından hizmete sunulan “Yeni başlayanlar için Google Ads reklamları” destek paketleri, dijital pazarlama ile henüz tanışmamış işletmelerin bu alanı etkin kullanarak ekonomik performanslarını artırmayı hedefliyor. Eylül sonuna kadar ücretsiz kullanılabilen reklam paketleri cazip çözümler sağlıyor. Koronavirüs sürecinde ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen KOBİ’lerin büyümesine katkı sağlayacak destek, kurulum hizmeti ve opsiyonel olarak sunulan optimizasyon, iletişim ve ileri seviye hizmetlerle işletmelerin dijital dünyada daha etkin rol oynamasını sağlıyor.

