Yarışmayla bir Türk girişimi Çin'den yatırım alabilir

İSTANBUL (AA) - TradeFive Alibaba Cloud Yönetici Ortağı Aslıhan Güreşçier, Alibaba Cloud'un start-up yarışmasını Türkiye'de ilk kez organize ettiklerini belirterek, "Bu organizasyonda başarılı olan bir Türk girişimi uluslararası arenada sesini duyurup Çin’den yatırım aldığı takdirde misyonumuza ulaşmaktan çok büyük memnuniyet duyacağız." dedi.

Alibaba Grubu'nun bulut bilişim şirketi olan Alibaba Cloud tarafından düzenlenen "Create@Alibaba Cloud Start-Up Yarışması"nda konuşan Güreşçier, bulut bilişim hizmetlerine olan ilginin hem dünya çapında hem de Türkiye'de hızla arttığını söyledi.

Güreşçier, TradeFive olarak Alibaba Group’un uluslararası teknoloji firması Alibaba Cloud ile Türk pazarına hızlı bir giriş yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Bulut bilişim servisleri ile işletmeleri dijitalleştirirken, hali hazırda dijital olarak hayata geçen start-up’ların kaynaklarını verimli kullanmalarını ve tüm teknolojik ihtiyaçlarını tek bir noktadan sağlayabilecekleri ölçeklenebilir altyapıyı sunmayı hedefliyoruz. Alibaba Cloud tarafından 12 ülkede gerçekleştirilen çok önemli bir organizasyon olan Alibaba Cloud Start-Up Yarışması’nı iş ortaklığımızın ilk yılında Türkiye’de organize ediyoruz. Çok seçkin bir jüri ve danışma kurulu ile hayata geçirdiğimiz bu organizasyon ile dünya finaline gidecek girişimlerin önemli yatırımcılarla bir araya gelmesine vesile olmak, iş fikirlerini yatırıma dönüştürürken Alibaba Cloud kaynakları ile desteklemek bize büyük heyecan veriyor."

Bu organizasyon'un; Çin’in Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı birbirine bağlamak, ticaret ve kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Tek Kuşak Tek Yol İnisiyatifi"nde global start-up kültürü ve iş birliğini desteklemesi ve Alibaba Group ekosisteminde Türk start-up’larına yer açması açısından önemli bir platform olduğunu vurgulayan Güreşçier, "Bu organizasyonda başarılı olan bir Türk girişimi uluslararası arenada sesini duyurup Çin’den yatırım aldığı takdirde misyonumuza ulaşmaktan çok büyük memnuniyet duyacağız." dedi.

Alibaba Cloud Avrupa Genel Müdürü Yeming Wang ise bu yılki "Create@Alibaba Cloud Start-Up Yarışması"nın Orta Doğu ve Afrika bölgesi ayağını Türkiye’de gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu yarışma ile dünyanın en inovatif, dönüşümsel ve oyun bozan teknoloji şirketleriyle tanıştığımız için heyecanlıyız. Bu yarışma, büyük hedefleri olan ve hırslı start-up’lar için etkin Çinli ve Avrupalı iş adamlarıyla tanışmak ve Alibaba Grubu’nun Hangzhou’daki merkezini ziyaret etmek için kaçırılmayacak bir fırsat." yorumunu yaptı.



- "Öncelikli hedefimiz KOBİ'ler"



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Aslıhan Güreşçier, ilk kez küresel bir bulut servis sağlayıcının Türkiye'de yerel bir kapasitesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Ekonomik ve bilişim dünyasındaki gidişat açısından yarattığımız en büyük değer Türkiye'de ölçek ekonomisinden faydalanarak, pahalı olan kaynakları işletmelerin erişimine sunacağımız bir altyapı oluşturmamız. Öncelikli hedefimiz KOBİ'ler. Teknoloji çok pahalı ama rekabetçi olabilmek, ihracat yapabilmek, ticaretin elektronikleştiği bir ortamda oyunda kalabilmek için KOBİ'lerden başlayarak dijital dönüşümünü bu servis sağlayacılarını kullanarak başlatmaları gerekiyor. Biz de bu işletmelere teknolojik altyapı sunarak önemli bir değer katmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

TradeFive'ın yüzde yüz Türk şirketi olduğu bilgisini veren Güreşçier, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar Türkiye'de yerli şirketler tarafından hayata geçirilen bulut projeleri oldu. Ancak bunların altyapı anlamında uluslararası bağlantıları yoktu. Global oyuncuları da Türkiye'de yerel yatırımları yoktu. Biz bu ikisini birleştirerek, global bir altyapıyı yerel bir yatırımla hayata geçirmek için buradayız. Türk işletmeler bu kaynaklara erişimle iş süreçlerini elektronikleştirebilecek. Dijital dönüşüm denen ivmede yer alabilecekler. Ürettiklerinde verimliliğe dönük çalışmalar yapabilecek. Biz küresel bir şirket olarak Türkiye'nin yerel altyapısını hayata geçirirken, buradaki çok büyük potansiyeli dünyaya açmayı hedefleyerek bu yatırıma kalkışıyoruz. En önemli etkisi bu."

Güreşçier, yabancı yatırımcılarla her açıdan bağlantı kurduklarına değinerek, "Türk işletmelerini dünyaya açıyorsunuz. Örneğin, dünyanın herhangi bir yerinde Türkiye'de de üretilmekte olan bir ürünün talebi varsa ve Türk işletmeler bu talepleri karşılayabilecek bir platforma sahip değillerse bunları kullanma olanağı tanıyoruz. Türkiye'de böyle bir kapasite hayata geçirdiğimizde de yurt dışındaki kaynakları kullanarak teknolojik açıdan iş yapan firmaları da Türkiye'den kaynak kullanır hale getiriyoruz. Bilişim dünyası açısından da bir ihracat söz konusu. Dolayısıyla çift taraflı bir etki." şeklinde konuştu.

Bu arada, yarışmanın jürisi tarafından seçilen kişiler, Çin'de düzenlenecek yarışmanın ikinci etabına katılacak. 200 bin dolar değerinde bulut kaynağı ve destek programlarının yanı sıra Çin'den önemli yatırım fırsatları kazanma şansı da sunan yarışmanın jüri üyeleri Arzuhan Doğan Yalçındağ, Suzan Sabancı Dinçer, Murat Özyeğin, Arda Ermut, Serra Akçaoğlu, Cansen Başaran Symes ve Rabih Khoury oldu.

