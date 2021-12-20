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Yataş Grup’a üç ödül birden

Mobilya ve yatak sektörünün lider şirketlerinden Yataş Grup, pazarlama ve iletişim dünyasının liderlerinin ödüllendirildiği İstanbul Marketing Awards 2021’de iki gold, biri mansiyon olmak üzere üç ödülün sahibi oldu.

Yataş Grup’a üç ödül birden

Türkiye’nin prestijli pazarlama ve iletişim platformlarından İstanbul Marketing Awards 2021’in kazananları 15 Aralık akşamı Zorlu PSM’de düzenlenen bir törenle açıklandı. Mobilya ve yatak sektörünün lider şirketlerinden Yataş Grup, en yeni markası Puffy ile iki gold ödüle, YataşBedding markası ile mansiyon ödülüne layık görüldü. 

Grubun herkesi hayal ettiği iyi uykuyla buluşturmak için yola çıkan yeni markası Puffy, İstanbul Marketing Awards 2021’de “Görsel Düzenleme / Tasarım / Teknolojik Uygulamalar” ve “Satış Aktiviteleri” dallarında iki gold ödüle layık görülürken, YataşBedding ise “Halkla İlişkiler Çalışmaları” dalında mansiyon ödülünü aldı.

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Yataş Grup
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