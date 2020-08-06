Yatırım Finansman Genel Müdür Yardımcılığı’na Zeki Davut Atandı

Çalışma hayatına 1999 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı unvanı ile başlayan ve sonrasında İştirakler Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görevine devam eden Davut, 2012 yılında Yatırım Finansman’da Teftiş Kurulu Başkanı olarak göreve başlamıştır. 2015 yılından beri Koordinatör olarak görevini sürdüren Davut, Ağustos 2020 tarihi itibarıyla terfien, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Türkiye'nin ilk aracı kurumu Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş, 44 yılı aşkın süredir, Türkiye genelinde önemli merkezlerdeki 8 şubesiyle bireysel ve kurumsal yatırımcılara sermaye piyasası alanında aracılık hizmetleri sunuyor. Güvenilir, kaliteli ve hızlı olarak sermaye piyasası hizmetleri sunan Yatırım Finansman Menkul Değerler, teknoloji yatırımlarıyla da müşterileri adına fark yaratmayı amaçlamaktadır.

Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın iştiraki olarak sermaye piyasalarında saygın bir yer edinen Yatırım Finansman, müşteri odaklı yüksek hizmet kalitesiyle sektörün öncülerinden biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Zeki Davut kimdir?

1975 Kırıkkale doğumlu olan Zeki Davut, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesini tamamladıktan sonra University of San Diego’da Uluslararası İşletme alanında yüksek lisans derecesi almıştır. İş yaşamına 1999 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Davut, 2008-2012 yılları arasında Türkiye İş Bankası İştirakler Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak kariyerini sürdürmüş ve Bankanın muhtelif iştiraklerinin Yönetim ve Denetim Kurullarında görev almıştır. 2012 yılında Yatırım Finansman'da Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Davut, 01 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Koordinatör olarak atandığı görevinden, Ağustos 2020 itibarıyla terfien Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Davut; Mali Kontrol, Destek Hizmetleri, Hukuk, Türev Ürünler, İşlem Aracılığı, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim fonksiyonlarından sorumlu olarak görevine devam edecektir.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. hakkında

Türkiye’nin ilk aracı kurumu olan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) öncülüğünde ve 13 büyük bankanın katılımıyla 15 Ekim 1976 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana hızlı ve istikrarlı bir gelişme göstererek sermaye piyasalarında saygın bir yer edinen Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., tarihinin her döneminde bir ‘güven sembolü’ olarak sektörün öncü kuruluşları arasında yer almıştır. Ülke çapında güçlü ve yaygın bir hizmet ağına sahip olan Yatırım Finansman, Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden bireysel ve kurumsal yatırımcılara güvenilir, kaliteli ve hızlı sermaye piyasası hizmetleri vermektedir. Önemli merkezlerdeki 9 hizmet noktası, İnternet Şubesi (YF.COM.TR) ve işlem platformları Yatırım Finansman’ın hizmet ağını oluşturmaktadır.