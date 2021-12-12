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Yatırım ve ticaret merkezi Almanya, tekstil sektörüne yeni kapılar açıyor

'Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Bir Yatırım Fırsatları" başlıklı online seminer, NWR Global Business Turkey ve Osmanbey Tekstilci İş İnsanları (OTİAD) iş birliğinde, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) destekleriyle gerçekleştirdi.  

Yatırım ve ticaret merkezi Almanya, tekstil sektörüne yeni kapılar açıyor

Moderatörlüğünü YAPDER Başkanı Celal Toprak’ın yaptığı çevrimiçi etkinlikte, tekstil ve hazır giyim sektörünün Almanya Kuzey- Ren Vestfalya bölgesi için yatırım fırsatları paylaşıldı. Etkinliği sektörden çok sayıda kişi dinledi.

Farklı sektörülerden bir çok yabancı firmaların Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Bölgesi’ne yatırım yaptığını belirten NWR Global Business Turkey Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, bölgenin giderek hazır giyim ve tekstil sektörü için yeni fırsatlar sunduğunu söyledi. 

Yurtdışında yeni yatırım fırsatları yeni dönemde çok  öne çıktığını belirten Dr. Adem Akkaya şu notların altını çizdi:

- Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Bölgesi’nde ağırlıklı olarak şirketler KOBİ düzeyinde. 
-En fazla yatırım yapan yabancı ülkeler sırasıyla Hollanda ve Japonya. Yine bölgede Türk nüfusu bir hayli fazla. 
-Almaya ve Türkiye arasındaki 36,6 milyar Euro’luk dış ticarette bölge söz sahibi.
- Bölgede yaklaşık 700 Türk şirketi var.

Üyelerinin yüzde 90’ının üretimlerini 150 ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Başkanı (OTİAD) Eda Arpacı, markalaşma yolunda ilerlediklerinin altını çizerek şu bilgileri verdi:

-Ocak-Ekim 2021’de hazır giyimin yüzde 20’sinin, tekstilin ise yüzde 25’inin kendi üyelerince karşılandığına dikkat çeken Arpacı, yılsonunda 1, 5 milyar dolarlık ihracata ulaşacaklarını söyledi. 
-Markalaşma yolunda hızla ilerliyoruz.
- Son günlerde hammadde maliyeti ve tedarik sorunu yaşıyoruz. 
-Lojistik maliyetleri artıyor. Talepler değişiyor. 
-Öngörülemez ve istikrarsız kur, kısa vadede olumlu gözükse de, orta ve uzun vadede etkisi zayıflayabilir.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Akın Okumuş, yeni yatırım fırsatlarının hukuki ve ekonomik boyutunu sunum şeklinde anlattı. 

Etkinliğin videosunu izlemek için tıklayın


 

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