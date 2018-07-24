Yatırımcı ve Markayı Buluşturan Tek Platform

Franchise ve bayilik ile büyümek isteyen, yeni iş ortakları arayan markalar, Türkiye’nin franchising alanındaki ilk ve tek fuarı olan Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nda girişimcilerle bir araya geliyor . Bu yıl 16.sı düzenlenecek olan Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, 11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Hall 5-6-7 CNREXPO’da bir çok yatırımcı ve markayı buluşturacak. Birçok markanın ilk çıkış, gelişim ve lansman noktasıyken, bir çoğunun da franchisee sayısını artıran fuar, yeni anlaşmalara, işbirliklerine, franchising ve bayilik sözleşmelerine imza atılmasını sağlayacak.

Her yıl yurtdışı katılımların yoğun yaşandığı fuarda, Türkiye’nin dört bir yanından bayilik ve franchise almak isteyen girişimciler fuarı ziyaret etme imkanı bulacak.