Yatırımcıyı fırsatları dinlemeye bekliyorlar

Bursa’nın dinamosu olan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor.

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ile NRW Global Business Turkey birlikte düzenleyeceği toplantıda Türkiye’nin üretim başarısını yurtdışına taşımak, yumurtaları farklı sepete koymak isleyen şirketlere yatırım fırsatları anlatılacak. Anlatımda hukuki, mali ve rekabet fırsatlarına ilişkin bilgiler paylaşılacak.

Açılışını Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel’in yapacağı etkinlik NRW Global Business Turkey Genel Müdürü Adem Akkaya sunumu ile başlayacak. Moderatörlüğünü Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği ve Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı Celal Toprak’ın yapacağı toplantıda sorulara da ayrıntılı yanıtlar verilecek.

13 Aralık 2021 Pazartesi saat 14:00’te başlayacak toplantının ZOOM Linkine ilişkin bilgiler şöyle:

https://us02web.zoom.us/j/82236313466?pwd=VWlrSWVadW83WU9JdDgvcVRSbmpqdz09

Meeting ID: 822 3631 3466

Passcode: 053564