Yatırımlara danışmanlık yaptı, markaları zirveye taşıdı

İşte Mehmet Emin Kocaaliler ile yapmış olduğumuz söyleşi ve samimi yanıtları…

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

İş yaşamımda uzun yıllar turizm ve otelcilik sektöründe, yurtiçi ve yurtdışında yerli ve yabancı otel zincirlerinde üst düzey yöneticilik üstlendim. Belki de yaratılış özelliğim olsa gerek. Dostluklarımı ve iş yaptığım insanları kısa vade için değil uzun vade yaşam şeklim haline getirdiğimi düşünmekteyim.

Turizm sektörü ile ne zaman tanıştınız?

2015 yılından itibaren yine turizm ve otelcilik yatırımlarıyla başladığım yatırım danışmanlığı kariyer yolculum, bana farklı bir pencere açtı. İlk önce Logistik firmasının uluslararası otel markası ile Anadolu’nun çeşitli illerinde nitelikli oteller açmak nasip oldu. Ve aynı firma ile Anadolu’nun çeşitli illerinde öğrenci yurdu projelerini başlatma şansını nail oldum.

Peki ya inşaat sektörü…

Bu yatırım şekli beni biraz daha Gayrimenkul ve İnşaat sektörüne itmiş oldu. Sonrasında Nef inşaat şirketiyle öğrenci yurdu projesine İstanbul’da adım attım. Bu projede çok sayıda üniversitenin Rektör ve Mütevelli heyeti başkanı düzeyinde ilişkiler kurdum ve yönettim. Yaklaşık dört yıl Nef’te kamu ilişkilerini organize ettim. Tabi sektör inşaat olunca başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yerel belediyeler ve diğer kamu kuruluşları ile ilişkileri sağlıklı yürütmek gerekti ve öylede yürüttük. Bu arada yiyecek içecek sektöründe Butcha Steak House’un İstanbul Levent’te kuruluş, insan kaynakları yönetimi, PR ve yine kamu ile ilişkilerinde danışmanlığım devam ediyor. Anadolu yakasında ise Water Garden’da Fatboy Bistro’nun tüm kurulum ve danışmanlığını ekibimle birlikte yürüttüm. Ancak pandemi süreci bu danışmanlıklarıma ufak bir mola verdirdi.

Sanırım turizm sektörüne yakınlığınız seyahat acentalarına danışmalığı da beraberinde getirdi…

Evet. Seyahat acentası danışmanlığım ise Türkiye Futbol Federasyonunun resmi seyahat acentası PlazaTur’un yönetim kurulu danışmanlığım ile devam ediyor. Bu kurumun ayrıca finansal değerlendirme ve finansal destek ilişkilerini, şirketin büyümesi için banka ve finans kuruluşları ile ilişkilerini de yönetmekteyim. Ayrıca dünyanın en büyük üçüncü, Avrupa’nın ise en büyük çağrı merkezi olan Yüzde 100 Alman yatırımı Arvato Crm’nin kamu ve devlet ile ilişkilerini yürütmekteyim. Tüm dünyada faaliyet yürüten bir milli gururumuz, Türkiye Forbes ilk 50 şirketinden biri olan Metal Yapı Holding’inde yönetim kurulu danışmanlığım devam etmektedir. İngiltere’nin en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Galliard Homes’un Türkiye yatırımları için yeni anlaşma sağladık.

Gayrimenkul danışmanlığında neler yapıyorsunuz?

Şu sıralar ayrıca Fuzul Holding’in gayrimenkul yatırım ve geliştirme yeni nesil yatırımı olan Nevita ve Nevvinn markalarıyla ilgili çalışmaları yürütüyorum.