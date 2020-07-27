Yatırımlara hız kesmeden devam

2020 yılını 30 yeni mağazayla tamamlamayı hedefleyen Kahve Dünyası, alışveriş merkezleri, caddeler ve seyahat edenler için mola alanları gibi farklı noktalarda misafirleriyle buluşuyor. Hali hazırda 400 adet akaryakıt istasyonundaki varlığını bu yaz açtığı ve açmaya devam edeceği 3 otoban mağazasıyla da güçlendirmeyi arzu eden Kahve Dünyası, 2020 sonu itibarıyla 50 milyon TL yatırım rakamına ulaşmayı hedefliyor

“Hepimizin Ortak Noktası” söylemiyle hizmet veren Kahve Dünyası, mağaza ağını yaygınlaştırarak gücüne güç katmaya devam ediyor. Farklı ihtiyaçlara yanıt veren farklı konseptlerle hem Türkiye’de hem de yurtdışında milyonlarca kahve tutkunuyla buluşan Kahve Dünyası, dinamik hizmetin özel ürünler ve dijital teknolojiyle desteklendiği “Kahve Dünyası Algötür” mağazalarıyla da Türkiye’nin her köşesine ulaşıyor. Misafirlerine 200’ü aşkın mağazasında yaklaşık 2 bin 500 çalışanıyla hizmet veren Kahve Dünyası, yeni mağazalarıyla Türkiye ekonomisine destek olurken istihdama da katkı sağlıyor. Bu çerçevede 2020 yılını 30 yeni mağazayla tamamlamayı planlayan marka, büyük şehirlerin yanı sıra seyahat edenlerin de uğrak noktası olan otoban mağazalarında da ürünlerini Kahve Dünyası severlerle buluşturuyor. Hali hazırda 400 adet akaryakıt istasyonundaki varlığını bu yaz açtığı ve sene sonuna kadar açmayı hedeflediği toplamda 3 otoban mağazasıyla da güçlendirmeyi arzu eden Kahve Dünyası, 2020 sonu itibarıyla 50 milyon TL yatırım rakamına ulaşmayı hedefliyor.

Kahve Dünyası yatırımlarla büyümeye devam ediyor

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan perakende sektörünün içinden geçtiği zor dönemi atlatmak için çok büyük bir çaba gösterdiğinin altını çizen Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, yeni normalde Türkiye’nin ve sektörün yeni bir başarı hikayesi yazması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Bu doğrultuda Kahve Dünyası’nın mağaza yatırımlarını ertelemek yerine ellerini taşın altına koyarak yola devam etmeyi tercih ettiklerini belirten Altınkılıç, “Böyle dönemlerde kimi markalar yatırımlarını durdurup elindekileri korumaya odaklanır. Biz ise riskleri doğru şekilde analiz ederek yatırımlarımızı sürdürmeye karar verdik. Covid-19 gündemi nedeniyle ev dışı tüketimin azalmasıyla birlikte online mağazamızda agresif yükselişler gözlemledik. Mart ayının ortasından mayıs ayının sonuna kadar geçen sürede online satışlarımızda yüzde 700’lük artışın yanı sıra online mağazamızı ziyaret eden kişi sayısında da çok ciddi yükseliş yaşandı. Bu artışta elbette yaptığımız yoğun iletişim çalışmaları, doğru pazarlama stratejimiz, indirim ve kampanyalarımız da etkili oldu. Örneğin sevdiklerimizle bir araya gelemediğimiz Ramazan Bayramı döneminde kutu çikolatalarımıza olan talep bir önceki döneme göre yaklaşık 10 kat arttı” dedi.

Bu süreçte gördükleri yoğun ilgi sonucunda online’a yönelik yatırımlarda vites geçişini daha ani bir şekilde yaptıklarını ifade eden Altınkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Koronavirüs sürecinin ilk 1.5 ayında depo yatırımı gerçekleştirerek online mağaza operasyonumuzu 5 katı büyük bir alanda yürütmeye başladık. 1 Haziran itibarıyla mağazalarımızın yeniden açılmasıyla kahve tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaştık, herkesin dışarıda olmayı özlediğini gördük. Bu da bize güç verdi ve ürünlerimizi daha çok kişiyle buluşturmak için mağaza yatırımlarımıza aynı kararlılıkla devam ettik. Şimdi bir yandan yeni mağazalar açarken bir yandan da mevcut mağazalarımızdaki “müşteri deneyimini” normalleşme sürecinde daha da keyifli hale getirmek için hali hazırda sunduğumuz teknolojik hizmetlerimize başka hizmet ve sunum alternatifleri de ekliyoruz.

Kahve Dünyası’nda online’a yatırım devam ediyor

Londra’da mağazası bulunan Kahve Dünyası Londra özelinde bir online mağaza açmak için tüm süreçleri tamamladığını açıkladı. Yeni normal dönemde de online yatırımlara sürdürülebilir bir şekilde devam edeceklerini söyleyen Altınkılıç, mağazalarının kapalı olduğu süreçte online’da hızlı ve doğru aksiyonlar alarak lezzet dolu ürünlerini, Kahve Dünyası severlerle kesintisiz bir şekilde buluşturduklarını söyledi. “Pandemi süreci bize çok şey öğretti. Bu dönemde iç pazarda kazandığımız deneyimden Londra mağazamızda da faydalandık. Yetkili mercilerin aldığı kararlar neticesinde Londra mağazamız 9 Temmuz’da kapılarını misafirlerimize tekrar açtı. Şimdi sırada online mağazamızın açılışı var” diyen Altınkılıç, Eylül ayı itibarıyla hizmet vermeye başlayacak Londra’daki online mağazaları için şunları söyledi: “Online mağazamız ilk adımda sadece Londra’da hizmet verecek. İlerleyen dönemlerde durumu değerlendirip İngiltere’nin başka şehirlerine de ulaşabiliriz. Öncelikli hedefimiz Londra’daki Kahve Dünyası severlerin mağazamızda keyifle tükettikleri ürünlerimizi evlerine kadar ulaştırmak. Online için bir depo yatırımı da yaptık. Londra’daki Kahve Dünyası severlerle evlerinde buluşmak için çok heyecanlıyız.”