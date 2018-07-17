Yazın kavurucu sıcakları Özsüt’te son buluyor!

Kendimizi şehrin cıvıl cıvıl cıvıl sokaklarına bıraktığımız veya şehirden uzaklaşıp tatilin keyfini çıkardığımız sıcak yaz günlerinde ferahlamanın yolu, Özsüt’ün birbirinden leziz soğuk spesiyallerinden geçiyor. Limonata, smoothie ve kahve çeşitleriyle her damak tadına hitap eden Özsüt, yeni pastası Bubble ile bu keyfi doruğa çıkarıyor.



Ev yapımı tadında limonata

Sıcak günlerde aklımıza gelen ilk içecek elbette limonata. Özsüt’ün maharetli ustaları, Akdeniz’in sıcak güneşinde büyüyen limonları, ev yapımı gibi hazırlayıp şık bir sunumla taçlandırıyor. Bu yıl klasik limonatanın yanına eklenen çilekli limonata ise hem görünümü hem de yenilikçi tadıyla yazın favori içeceği olmaya aday.



Sütünüzü hangi meyveyle alırsınız?

Günlük çiftlik sütünün mis kokulu meyveler ile buluştuğu smoothie, yazın tadını doyasıya çıkarmak isteyenlerin tercihi oluyor. Özsüt smoothie’leri; Emiralem’in meşhur çilekleri, Uludağ’ın tertemiz havasında yetişen ahududu, Bursa’nın şeftalisi ve tropikal lezzet mango ile hazırlanıyor. Enfes smoothie’lerin son dokunuşu ise frappe tozu ve buzla yapılıyor.



Özel harmanlanmış soğuk kahveler

Dünyanın seçkin bölgelerinden gelen kahve çekirdekleriyle üretilen, Türk damak tadına uygun, özel harmanlanmış Özsüt kahveleri, soğuk servisleriyle kahve tutkunlarını büyülüyor. Aromalarında glikoz kullanılmayan latte, frappe ve mocha çeşitleri; günlük çiftlik sütü, gerçek çikolata veya sade olarak her yudumda mutluluk veriyor.



Lezzeti hafif, görünümü eğlenceli pasta: Bubble

Özsüt’ün buz gibi içeceklerinin yanına, yaz menüsüyle hayatımıza giren Bubble pasta çok yakışıyor. Taptaze sponge kekin, çikolatalı mus, vişneli parfe ve Fildişi çikolatalı parfe ile bütünleştiği pasta, hafif tadıyla dikkat çekiyor. Üst dekorda kullanılan püskürtme çikolata lezzeti katlarken, pastaya eğlenceli ve rengarenk bir görünüm veriyor.



Türkiye çapında günlük pasta ve tatlı dağıtımı yapan tek firma olarak en taze lezzetleri misafirlerine ulaştıran Özsüt, hiçbir ürününde koruyucu katkı maddesi kullanmıyor.