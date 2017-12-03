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Yemek kartı boykotuna destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yemek çeki firmalarının uyguladığı yüksek komisyon uygulamasıyla yeme-içme sektörünün zarar görmesini engellemek adına, boykota destek vereceklerini açıkladı.

Yemek kartı boykotuna destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yemek çeki firmalarının uyguladığı yüksek komisyon uygulamasıyla yeme-içme sektörünün zarar görmesini engellemek adına, boykota destek vereceklerini açıkladı.
MÜSİAD olarak her zaman adil bir ticaretten yana olduklarını ifade eden Kaan, açıklamasında şunları kaydetti:
“Yemek çekleri, yeme-içme sektöründe son yıllarda önemli bir pazar payına ulaşmıştır. Bu gelişme, kayıt dışılığın önüne geçilmesi noktasında önemli fayda sağlamaktadır. Ancak hatalı uygulamaların, sektöre olumsuz sonuçları olduğunu da görüyoruz. Yemek çeki şirketlerinin, hizmet aldıkları firmalara (restoranlara) yüksek komisyon oranı uygulamaları, firmaları sıkıntıya sokmaktadır. Bu durum, yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren, aralarında MÜSİAD üyelerimizin de bulunduğu firma sahipleri ve tüketicilere zarar vermektedir.
Bu sebeple, Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Yönetim Kurulu tarafından alınan ve komisyon oranlarının düşürülmesi adına 27 Aralık 2017 Çarşamba günü uygulanacak olan yemek çekleri/kartlarını bir gün süre ile restoran-lokanta-kafe işletmelerinde kullandırmamak üzere yapılacak Boykot kararını MÜSİAD olarak destekliyoruz.”
 

 
 

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