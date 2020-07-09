Yeni fırsatlar için şimdi Baltimore zamanı

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bütün dünya virüsle mücadele ediyor. Araştırmalar ve açıklamalar gösteriyor ki dünya hızlı bir toparlanma sürecine girdi, gelen bu olumlu haberler yatırımcıları yeni fırsatlara yönlendiriyor. Sağlıklı bir dünyada karlı bir yatırımla yerini almak isteyenler gözünü Amerika’ya çevirdi. Şu sıralar en gözde yatırımlardan biri de Amerika’da ev sahibi olmak. Bu noktada en öne çıkan yerlerden biri de liman şehri Baltimore’da kira garantili evler yatırımcı bekliyor.

International Realtors Group, Türk iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü isme Miami’de emlak brokerlığı yapıyor. Bugüne kadar birçok Türk emlak yatırımcısına rehberlik yaptı. International Realtors Group’un kurucusu Giovanna Guzman, Miami pazarında 17 yıldır hizmet verdiklerini vurgulayarak, “Bu deneyim sayesinde 5 yılda şirket olarak birçok Türk yatırımcıya farklı projelerden 65 bin dolar ile 6 milyon dolar arasında gayrimenkuller sattık” diyor. Property Invest USA şirketinin kurucusu ve International Realtors Group ortağı Cengiz Bayırlı da 2020 yılında Amerika’nın doğu kıyısındaki en önemli liman şehri Baltimore’a yatırımcıların ilgisinin arttığını belirtti.

Property Invest USA isimli şirketin kurucusu ve başkanı Cengiz Bayırlı 2019 yılında ayda ortalama 25-30 arasında gayrimenkul satışı yaptıklarını, bu rakamı 2020 yılında 80-100’e çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Dünyanın önde gelen noktalarında ofisler açarak büyümeye devam ettiklerini ifade eden Bayırlı, “Yatırımcılarımıza Baltimore şehrinde kiracı ve geri alım garantili konutlar satıyoruz. Satıştaki evler kiracısı hazır bir şekilde alınıyor. Tapu işlemleri e-mail üzerinden elektronik imza ile yapılıyor. Yatırımcı hiçbir evrak işiyle uğraşmıyor, her şeyi onlar adına biz buradaki ekibimizle yürütüyoruz. Kiraları Amerika’daki hesaplarına her ayın ilk haftası yatıyor. Kiracı ödemeyi yapmasa bile biz şirket olarak bunu imzaladığımız kontrat ile garanti ediyoruz. Ayrıca yapmış oldukları gayrimenkul yatırımlarını, aynı fiyattan geri alma garantisi veriyoruz” diyor.

Cengiz Bayırlı, 2019 yılında International Realtors Group’a ortak olarak girerek, Baltimore marketindeki ürün yelpazesine 65 bin dolardan başlayan evleri koyarak her kesimden müşteriye hitap etmeye başladı. İki şirket bu şekilde güçlerini, bilgi ve birikimleri birleştirerek çok güzel bir sinerji ile müthiş bir pazar payı elde etmiş oldu.

Washington D.C.'ye en yakın şehir Baltimore’da ev fiyatları Washington D.C.'ye kıyasla çok daha uygun olduğu için, Y kuşağı nüfustan bu güzel şehre göçler artıyor. Sadece 10 yılda, şehirdeki Y kuşağı nüfusu iki katına çıktı ve toplam nüfusun yaklaşık yüzde 26’sını oluşturuyor. İnsanların çoğu evlerini kiralıyor. Bu da şehri yatırımcıların kiralık mülk satın alması için ideal bir yer haline getiriyor. Property Invest USA kira bedelini 3 yıllık bir süre için garanti ediyor. Bunu yapmaktaki amacı ise yatırımları yeniden değerlendirmek ve bir sonraki adımın ne olabileceğini, bir blok veya mahallenin yenilenmesi gibi, analiz etmek için birkaç yıl içinde yatırımcı kazanabilmek.

YATIRIMLAR 100 MİLYON DOLARI GEÇTİ

Özellikle son 3-4 yıldır Türk yatırımcıların ABD emlak piyasasına ilgilerinin arttığını belirten Cengiz Bayırlı, son 2 yıl içerisinde sadece Miami bölgesine yapılan yatırım tutarının 100 milyon doları geçtiğini söyledi. Bayırlı, şunları da ekledi: “Bu miktara arazi veya proje yatırımı dahil değil. Bu yatırımların önümüzdeki 2 yıl boyunca yüzde 20 civarında artacağını düşünüyorum. Türklerin ABD’de konut almalarının birçok avantajı var. ABD’de yatırım yapmak sürekli yükselen bir trend. Kira getirileri Türkiye’ye nazaran en az 2-3 kat daha fazla. Ayrıca tapu işlemleri tamamen şeffaf ve tapu garantisi var. Miami’de 17 yıllık deneyimimizden dolayı yatırımcılarımıza çok iyi getiriler sağlıyoruz. Türkiye’deki yatırımcılardan inanılmaz bir talep görüyoruz.”

Amerika’nın önde gelen emlak broker’ları arasında yer alan International Realtors Group (IRG) hızlı adımlarla büyümesini sürdürüyor. Bu sene Broker Şirketi olarak 10. senelerini kutlayan International Realtors Group, Florida eyaletinin değişik bölgelerinde konut, işyeri ve arazilerle ilgili alım-satım işlemlerini yürütüyor. Firma, yatırım yapmak isteyen yatırımcıları, burada bulunan inşaat sahipleri ile tanıştırarak hem yatırım yapmalarına, hem de şirket ortaklıkları kurmalarına destek oluyor. International Realtors Group’un kurucusu, Giovanna Guzman, “Şirketimiz, 17 seneyi aşkın Miami deneyimi sayesinde, en doğru fırsatları Türkiye’deki bireysel ve kurumsal yatırımcılarla buluşturmak ve onları en doğru şekilde yönlendirmek konusunda lider şirket konumuna geldi. Seneler içerisinde oluşturduğumuz deneyimlerimiz, Türkiye ve Miami ofislerimizdeki tecrübeli ekibimiz, güçlü bağlantılarımız ve devam eden yatırım ve ortaklıklarımız sayesinde Miami ve Florida konusunda uzmanlığı ile tanınan bir marka haline gelen International RealtorsGroup, sizlerle birlikte hep ileriye doğru emin adımlarla lider ve yenilikçi bir şirket olmaya devam edecek” dedi.

Cengiz Bayırlı kimdir?

“Property Invest USA” şirketinin kurucusu ve başkanı Cengiz Bayırlı 1992 yılında üniversite eğitimi için Amerika’ya gitti. Boston Üniversitesi’nden 1996 yılında mezun oldu. İki sene boyunca Washington DC’de Dünya Bankası’nda finansal danışman olarak çalıştı. Amerika’da bulunduğu süre boyunca özellikle 1993 senesinden itibaren Miami’ye özel bir ilgi duydu, buradaki emlak ve yatırım fırsatlarını Türk yatırımcılara taşımaya karar verdi ve bu konuda çalışmalara başladı. İlk olarak Miami’de proje aşamasında olan inşaatlara kâr amaçlı yatırım yaparak, Miami şehrini ve devamında Florida eyaletini daha iyi tanıma fırsatı buldu. 2004’te, “Miami’de Yaşam ve Yatırım Danışmanlığı” hedefi ile Miami’de ev sahibi olmak isteyen veya yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılara hizmet vermek üzere şirket kurdu ve yatırımcı odaklı projeleri ülkemize taşıdı.

Bayırlı “2019 senesinde kurulan Property Invest USA ise tamamen yatırım amaçlı gayrimenkullere yönelik çok özel bir sistem ve ‘know-how’ ile yaratılmış olan bir emlak yatırım şirketi. Amerika’daki gayrimenkul piyasasındaki bilgi, deneyim ve analizlerimiz sonucunda yaratılmış olan bu sistem sayesinde Property Invest USA yatırımcılarına senelik minimum ‘Net yüzde 10’ getiri sağlıyor. Yatırımcıların almış olduğu bu evlerin hem Kira Garantisi hem de Geri Alım Garantisi şirketimiz tarafından veriliyor. Yatırımcılar almış oldukları bu evlerle ilgili hiçbir şeyi düşünmeden, sadece gelirlerini alarak yatırımlarının büyümesini takip edebiliyorlar.

2019 senesinde başlatmış olduğumuz bu sistemi, dünyadaki 10 ülkede kurduğumuz ofisler sayesinde pazarlayarak büyük bir başarı elde ettik. 2020 senesindeki planımız bu yatırım platformunu toplamda 20 farklı ülkede pazarlamak” dedi.

GiovannaGuzman Kimdir?

Boston’da iç mimari ve tasarım eğitimi alan International Realtors Group kurucusu Giovanna Guzman, Venezuellalı bir baba ve Kolombiyalı bir annenin kızı olmasından ve Latin Amerika’da değişik şehirlerde yaşamış olmasından kaynaklanan tecrübe ve deneyimleri sayesinde, kurmuş olduğu International Realtors Group şirketini 17 senelik Miami emlak piyasasındaki deneyimi ve birikimiyle farklı ve özel bir konuma taşıdı.