VARŞOVA (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için “ticari diplomasi” anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Dünya Türk İş Konseyi’ni (DTİK) tüm dünyaya tanıtmak ve yeni iş ilişkileri oluşturmak için hızımızı artırıyoruz.” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen “DTİK Polonya Buluşması"nda konuşan Olpak, yurt dışındaki Türk diasporasının ekonomik varlığını güçlendirmesine dikkati çekti.

Olpak, DTİK’in kurulduğu günden bu yana, Türkiye kökenli iş insanları vasıtasıyla, yurt dışında Türkiye adına ekonomik alanda lobi faaliyetleri yürüttüğüne işaret ederek, "DTİK’in küresel aktör olma yolunda ilerleyen Türkiye için çalışma ve faaliyetlerine son dönemde hız kazandırdığını" söyledi.

Yaptıkları çalışmaların Cumhurbaşkanı liderliğinde olduğunu anlatan Olpak, şöyle devam etti:

“Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Maarif Vakfı, Göç Vakfı gibi tüm paydaş kurumları da dâhil ederek, 2017 yılı mart ayında, diasporamız ile ilgili olarak DTİK’in fonksiyon ve geleceğinin her yönüyle masaya yatırılıp tartışılması gerekliliğinden hareketle bir strateji çalışması hazırladık.Bu çalışma ile devlet ve Türk diasporası arasında köprü görevini üstlenen DTİK’in, vizyon ve stratejilerini açıklamayı amaçladık. DTİK’in üyelerinden ve üyelerin DTİK’ten beklentilerini detaylıca ele aldık. Çalışmamızın en önemli yöntemi, ortak akıl ile çok farklı görüşler ve fikirlerin de ortaya konulmasıydı. Tüm önerileri bir potada eritmek için gayret edildi, DTİK’in çatısı altında yer aldığı DEİK ile uyumlu ama kendine has güçlü özelliklerini koruyacağı bir tanım ortaya konuldu.

Bunun sonuçlarından biri olarak, ekonomik alanda iletişim halinde olan üyelerimizin, DTİK faaliyetlerinden ve etkinliklerinden, yurt dışındaki rol model isimlerin başarı hikayelerinden de haberdar olmaları amacıyla yalnızca DTİK için bir yayın çalışması başlattık, şu an ikincisi için hazırlık yapıyoruz. DTİK İletişim Platformumuz ise tüm dünyadaki Türk girişimcilerimiz arasındaki kıtalararası iletişimi sağlayan, Türk girişimcisi ve profesyonelinin iş profillerinin yer aldığı online bir uygulamamız. Örneğin, Polonya ve Rusya’daki Türk iş insanları birbiriyle bu uygulama üzerinden eşleşiyor ve bilgi paylaşabiliyor."

Bu yıl içerisinde DTİK Girişimci Toplantılarını yurt dışında farklı ülkelerde yapmaya devam edeceklerini bildiren Olpak, " Türk diasporasında sinerji oluşturacağımıza inanıyorum. Bir Polonya atasözü ‘Yavaşça acele et’ der. Diaspora konusunda farkındalık oluşturmak ve ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için ticari diplomasi anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyoruz. DTİK’i tüm dünyaya tanıtmak ve yeni iş birlikleri oluşturmak için hızımızı artırıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



- "Çinliler tarafından 'Türkler damping uyguluyor' diye şikayet edildik"



DEİK Türk-Polonya İş Konseyi Başkanı ve Gülermak A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Güleryüz de, Türkiye ile Polonya arasındaki ticaret hacminin son 10 yıldır dengeli şekilde arttığını ve son yılda Türkiye lehine fazla verdiğini belirterek, ülkenin Türk iş dünyasına önemli yatırım olanaklarını sunduğunu kaydetti.

Polonya’ya 2009'da metro ihalesini kazanarak giriş yaptıklarını anlatan Güleryüz, “Metro ihalesini düşük fiyat vererek aldık. Burada faaliyet gösteren Çinli şirketler tarafından 'Türkler damping yapıyor' diye şikayet edildik. İlk başta taşeron bulmakta zorluk çektik. Burada medyanın takibine girdik. En son model Alman makineler kullanmamıza rağmen Türkler eski makineler getiriyor diye yazıldı. Fakat bugün Gülermak ve Türk insanın kabiliyetini başarılı bir şekilde kabul ettiler.” ifadesini kulandı.

“Polonya zor bir memleket” diyen Güleryüz, ülkenin sabırlı iş insanları için de iyi bir iş imkanı sunduğunu kaydetti.

DEİK’de üç dönem kuralı olduğu için Türk-Polonya İş Konseyi Başkanlığını bırakmak zorunda kalacağını anlatan Güleryüz, iş insanlarına iş konseyinde aktif rol oynamaları çağrısı yaptı.