Yeni iş ortaklıkları için önemi büyük! Geliyor.. 25-26 Nisan’da İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek ICSG 2018’in ana sponsorlarından Klorsis’in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çakmak, “Yeni iş ortaklıkları için ICSG 2018’in önemi büyük” diye konuştu.

Gaziantep’te geliştirdiği akıllı şebeke ürünleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan Klorsis’in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çakmak, 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek ICSG 2018 öncesinde soruları yanıtladı. Çakmak, “Yeni iş ortaklıkları kurabilmek ve yeni projeler üretebilmek için ana sponsorlarından olduğumuz ICSG 2018’in önemi büyük” dedi.



“ARTIK DIŞARIYA BAĞLI KALMAMALIYIZ”

Şebeke sularının mikrobiyolojik bakterilerden arındırılması için klor dozajlanması gerektiğini belirten Klorsis’in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çakmak, “Klor kanserojen ve antioksidan bir maddedir. O yüzden çok hassas dozajlanmalı. Fazla verilirse insanlar kanser olabilir, az miktarda verilirse bakteri kirliliği yaratabilir. Bu miktarın çok iyi ayarlanması gerektiği gibi takibinin de iyi yapılması gerekiyor. Biz de günümüz teknolojisini kullanarak o ivmeyi yakalamaya çalışıyoruz. Firma olarak Ar-Ge’ye çok önem veriyoruz ve büyük yatırımlar yapıyoruz. Şirket politikamız tamamen yurt dışından alınan bu muadil ürünlerin, artık dışarıya bağlı kalmadan buradan tedariğini sağlamak. Harcanan paraların milli servet olduğunu ve bu servetin kendi ülkemizde kalması gerektiği kanaatindeyiz” diye konuştu.



“YAPTIĞIMIZ ÇOK HASSAS BİR İŞ”

Öğrenimini İngiltere’de tamamladıktan sonra 2011 yılında Klorsis’I Gaziantep’te kurduklarını belirten Çakmak, yerli akıllı dozaj pompaları, haberleşme cihazları ve analiz sistemleri ürettiklerini ifade ederek, “Ürettiğimiz ürünler Bilim ve Sanayi Bakanlığında orta-yüksek teknolojik ürün olarak geçmektedir. İşimizi o yüzden ciddiye alıyoruz. Firmamızın kuruluş amacına bakıldığında biz Klorsis’i bir sağlık projesi olarak görüyoruz. Yaptığımız çok hassas bir iş. Ürünlerin hassas dozajlanması ve ivedi takibinin yapılması gerekiyor” dedi.



“AKILLI SİSTEMLER RAHATLIK VE TASARRUF SAĞLIYOR”

Üretmiş oldukları akıllı sistemlerin genel olarak değerlendirildiğinde büyük bir rahatlık ve tasarruf sağladığını sözlerine ekleyen İbrahim Çakmak, “Bu sistemleri tüm fabrikalar, oteller, hastaneler, tarımsal faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kuruluşları kullanabiliyor. Avantajlarını bir arıtma tesisi üzerinden örnek verecek olursak, tesise giren ve çıkan sular sürekli değişiyor. Bizim sistemlerde pompanın yanına gitmeden dozajlarında değişiklik yapılabiliyor. Başka sistemlerde ise pompanın yanına personel gitmesi gerekiyor. Bu hem maddi hem de manevi kayıplara yol açıyor. Sistem olarak artılarımız çok fazla. Eğer kuruluşlar şahıslara değil sistemlere bağlı olarak çalışırlarsa çalışanlar ayrıldığında da işler aksamaz. O yüzden yaptığımız sistemleri ciddiye alarak ve uzun süreli testlerden geçirerek piyasaya sunuyoruz” diye konuştu.



“YENİ PROJELER KONUŞULUYOR VE İŞ ORTAKLIKLARI KURULUYOR”

ICSG 2018’in firmalarla kurulacak çözüm ortaklıkları için güzel bir adım olduğunu belirten Klorsis Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çakmak, “ICSG’de yeni projeler konuşuluyor ve üretim yapan iki farklı firma kendi aralarında iş ortağı olabiliyor. Bu tür uluslararası fuarlarda firmalar daha kolay ve daha hızlı anlaşmalar sağlayabiliyor. Ortak anlaşma yapılan tüm işlerde sektöre hem yenilik hem de farkındalık olarak geri dönüş oluyor. Öncelikle böyle güzel bir organizasyon düzenledikleri için ICSG’ye teşekkür ederiz. ICSG 2018 ana sponsoru olarak güzel bir fuar geçireceğimizi düşünüyorum. Bu tür organizasyonları ne kadar artırabilirsek sektör sürekli canlı kalır. Ar-Ge ve inovasyon ilkesinde ilerleme kat etmiş oluruz” dedi.



10 BİNİN ÜZERİNDE SEKTÖR TEMSİLCİSİ BULUŞACAK

Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye yakın global firmanın standlı katılım sağlayacağı, Birleşik Krallık’ın Ülke Partneri olduğu 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden toplamda 10 binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor. Ayrıca Ekonomi Bakanlığının destekleriyle organize edilen aralarında Birleşik Krallık, ABD, Nijerya ve Hindistan’ın da yer aldığı 32 farklı ülkeden gelecek alım heyetleri de ICSG 2018’e katılacak. Ülkelerden gelecek olan üst düzey yetkililer düzenlenecek delegasyonlarda yer alacak.



İSTANBUL KONGRE MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun destekleri, ELDER ve GAZ-BİR’in stratejik partnerliğinde gerçekleşecek olan 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı , 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.



ULUSLARARASI BİR PLATFORM SAĞLAYACAK

6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap bulması, akıllı şebekeler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesi, örnek uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için uluslararası bir platform sağlayacak.