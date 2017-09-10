Yeni mağazalarla ayağa oynuyor

Perakende sektörü içinde ayakkabıcıların ağırlığı giderek artıyor. Marka sahibi firmaların çoğu üst üste yeni mağazalar açıyor. Bunlardan biri de Ayakkabı Dünyası. İlk mağazasını 1996 yılında Ankara Kızılay’da açan firmanın şu anda çoğu alışveriş merkezlerinde olmak üzere 60 mağazası var. Yılsonuna kadar 10 mağaza daha açmak için çeşitli alışveriş merkezleriyle kira kontratları imzalanmış durumda. Ayakkabı Dünyası da sektördeki birçok firma gibi mağazacılık yatırımlarını bugüne kadar kendisi yapıyordu. Kendi markalarının yanı sıra birçok yabancı markanın ürünlerini de sattığı bu mağazaların büyüklüğü ortalama 500 metrekareden oluşuyor.

Arkadaşımız Özbey Men’in öğrendiğine göre, firma Anadolu şehirlerinde daha küçük mağazalar açmaya başlamış. Ortalama 100 metrekare büyüklüğündeki bu mağazaları ise kendisi değil, perakende sektörüne girmek isteyen girişimcilere açtırıyormuş. Hatta bu mağazaların ilk örnekleri Antalya Manavgat, Balıkesir ve Kastamonu’da hizmete girmiş. Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Akbacakoğlu, bu konuda Anadolu şehirlerinden çok fazla talep aldıklarını, ancak bu konuda temkinli olduklarını belirtiyormuş. Para Dergisi

