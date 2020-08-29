Yeni mezunlara ilk iş deneyimi

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla Şevket Sabancı ve ailesinin hayırseverlik vizyonu ile 2015 yılında kurulan Esas Sosyal, dünyada mevcut olan sosyal etki yatırımı anlayışının Türkiye’deki örneğidir. Ülkemizin sorunlarını ve toplumun ihtiyaçlarını anlayıp çözümler üretmeyi amaçlayan Esas Sosyal’in ilk yatırım alanı, “gençlik ve istihdam” olarak belirlendi. Üniversite mezunu olup fırsat eşitsizliği nedeni ile işe giremeyen gençlerin işsizlik sorununa çözüm modeli oluşturmak amacıyla 2016 yılında “İlk Fırsat Programı” başlatıldı.

2020 yılı başvuruları 7 Ağustos’ta tamamlanan İlk Fırsat Programı, gençlere sivil toplum kuruluşlarının kurumsal iletişim, muhasebe & finans, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak/iş geliştirme gibi özel sektörde de karşılığı olan fonksiyonel departmanlarında, 12 ay tam zamanlı ve maaşlı çalışarak iş deneyimi kazanma fırsatı sunuyor. İlk Fırsat katılımcılarının STK’larda çalıştıkları süre boyunca maaşları, Esas Sosyal ve Esas Sosyal’in vizyonunu paylaşan Kurumsal Destekçiler tarafından karşılanıyor.

İlk Fırsat Programı ile gençler bir yandan sivil toplum kuruluşlarında çalışarak deneyim kazanırken bir yandan da İlk Fırsat Akademisi kapsamında 250 saatten fazla eğitim ve gelişim desteği alıyorlar. Katılımcılar, İngilizce ve Office Programları’nın yanı sıra planlama ve organize etme, ilişki yönetimi, sonuç odaklılık, takım çalışması, zaman yönetimi, yaratıcılık ve yenilikçilik, iletişim ve ikna, karar alma ve stres yönetimi gibi Dünya Ekonomi Forumu’nun 21. Yüzyıl Becerileri olarak adlandırdığı pek çok eğitime katılıyorlar. Yine bu gençler önemli kurumların yöneticilerinden mentorluk ve mülakat becerilerini geliştirecek destekler de alıyorlar.

İlk Fırsat Programı’nı bugüne kadar 95 genç başarı ile tamamladı. Katılımcıların, program bitmeden yeni iş teklifi alma oranı %82 olurken programı bitirdikten sonraki 3 ay içinde istihdam oranları %93 ve 6 ay sonrasında 100% olarak gerçekleşti. 2020 yılında 55 gencin daha programdan faydalanması hedefleniyor. Böylece toplamda 150 gence okuldan işe geçişlerinde destek verilerek kariyerlerini geliştirmeleri için fırsat sunulacak.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı İlk Fırsat Programı’na gösterilen yoğun ilgiden çok memnun olduklarını belirterek; “Gençlerin ülkemizin geleceği olduğuna inanıyoruz. 2016 yılında hayata geçirdiğimiz İlk Fırsat Programı ile gençlere okuldan işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyoruz. Genç işsizliği, tek bir kurumun tek başına çözebileceği bir sorun değil… Biz, gençlik ve istihdam alanında işbirliğine açığız. Esas Sosyal olarak kolektif etkinin yaratılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, kurulduğumuz günden beri STK, özel sektör, eğitim kurumları gibi farklı sektörlerle yakın işbirliği içerisindeyiz. Genç işsizliğine çözüm yolları oluşturmak için kamuoyunda farkındalık yaratmaya ve misyonumuza inanan kurumlarla el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sayılarla 2020 İlk Fırsat Başvuruları

Bu yıl 25 sivil toplum kuruluşunda gençlere ilk iş deneyimi fırsatı sunacak İlk Fırsat Programı’na, 112 farklı devlet üniversitesinden toplam 3.278 genç başvuru yaptı. Yapılan başvuruların %74’ünü kadın, %26’sını erkek adaylar oluşturdu. Anadolu’daki üniversite mezunu gençlere ulaşmayı hedefleyen İlk Fırsat Programı’na gelen başvuruların %52’si İstanbul dışında ikamet eden gençler tarafından yapıldı.

2020 yılında da büyük ilgi gören İlk Fırsat Programı’na en çok işletme, iktisat ve sosyoloji bölümünden mezun olan öğrenciler başvurdu. En çok başvuru ise İnsan Kaynakları pozisyonlarına yapıldı.

Programın değerlendirme ve mülakat süreçlerinin 16 Ekim 2020’de tamamlanması planlanıyor. İlk Fırsat Programı’na kabul edilen gençler, yapılacak oryantasyonun ardından 2 Kasım 2020 tarihinde STK’larda kabul edildikleri pozisyonlarda iş başı yapacaklar.

